Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια χώρα θα κερδίσει τη Eurovision: Η «δεύτερη γνώμη» που έδωσε το Grok

Ανεξαρτήτως αποτελέσματος της Eurovision 2026, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως ο Akylas, είναι μία από τις εμφανίσεις που έχει κερδίσει τις καρδιές του ευρωπαϊκού κοινού.
Με το «Ferto», ουσιαστικά μία ιδιότροπη Party-Opera, που μιλά για τη βιοποριστική «Οδύσσεια» του μέσου Έλληνα και το μάταιο κυνήγι του χρήματος, η πρόταση του Akyla δεν είναι μόνο μεταδοτική μουσικά, αλλά και συγκινητική θεματικά, με χιλιάδες κοινού να ταυτίζονται.
Αλλά όπως και να το κάνουμε, η περιέργεια είναι περιέργεια. Μετά την πρόκριση στον Α' ημιτελικό, θέλαμε να μάθουμε τι πιθανότητες έχει ο Akylas και τα άλλα φαβορί να κατακτήσουν τον διαγωνισμό.
Akylas - Τι λέει το Chat GPT για τη Eurovision 2026
Συγκεκριμένα ρωτήσαμε το ChatGPT να υπολογίσει τις πιθανότητες για κάθε χώρα να κερδίσει τη Eurovision. Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης έδωσε τους 5 επικρατέστερους ως:
- Φινλανδία - 42%
- Δανία - 14,4%
- Ελλάδα - 12,8%
- Γαλλία - 7%
- Αυστραλία - 4,8%
Τρίτος ο Akylas; Σοβαρό το σαμποτάζ από το ChatGPT, οπότε δεν γινόταν να μην ρωτήσουμε και το Grok για μία δεύτερη γνώμη. Στην ίδια ερώτηση, το AI εργαλείο της X έδωσε τις εξής πιθανότητες:
- Φινλανδία - 35%
- Ελλάδα - 18%
- Δανία - 10%
- Γαλλία - 6%
- Αυστραλία - 5%
Εδώ φαίνεται να κλείνει λίγο η «ψαλίδα». Πάντως οι πιθανότητές μας παραμένουν πολύ καλές, με το κομμάτι του Akyla να είναι το πιο μοναδικό της λίστας.
