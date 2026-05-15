Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια χώρα θα κερδίσει τη Eurovision: Η «δεύτερη γνώμη» που έδωσε το Grok

Ανεξαρτήτως αποτελέσματος της Eurovision 2026, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως ο Akylas, είναι μία από τις εμφανίσεις που έχει κερδίσει τις καρδιές του ευρωπαϊκού κοινού.

Με το «Ferto», ουσιαστικά μία ιδιότροπη Party-Opera, που μιλά για τη βιοποριστική «Οδύσσεια» του μέσου Έλληνα και το μάταιο κυνήγι του χρήματος, η πρόταση του Akyla δεν είναι μόνο μεταδοτική μουσικά, αλλά και συγκινητική θεματικά, με χιλιάδες κοινού να ταυτίζονται.

Αλλά όπως και να το κάνουμε, η περιέργεια είναι περιέργεια. Μετά την πρόκριση στον Α' ημιτελικό, θέλαμε να μάθουμε τι πιθανότητες έχει ο Akylas και τα άλλα φαβορί να κατακτήσουν τον διαγωνισμό.

Akylas - Τι λέει το Chat GPT για τη Eurovision 2026

Συγκεκριμένα ρωτήσαμε το ChatGPT να υπολογίσει τις πιθανότητες για κάθε χώρα να κερδίσει τη Eurovision. Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης έδωσε τους 5 επικρατέστερους ως:

Φινλανδία - 42%

Δανία - 14,4%

Ελλάδα - 12,8%

Γαλλία - 7%

Αυστραλία - 4,8%

Τρίτος ο Akylas; Σοβαρό το σαμποτάζ από το ChatGPT, οπότε δεν γινόταν να μην ρωτήσουμε και το Grok για μία δεύτερη γνώμη. Στην ίδια ερώτηση, το AI εργαλείο της X έδωσε τις εξής πιθανότητες:

Φινλανδία - 35%

Ελλάδα - 18%

Δανία - 10%

Γαλλία - 6%

Αυστραλία - 5%

Εδώ φαίνεται να κλείνει λίγο η «ψαλίδα». Πάντως οι πιθανότητές μας παραμένουν πολύ καλές, με το κομμάτι του Akyla να είναι το πιο μοναδικό της λίστας.