Μενού

Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια χώρα θα κερδίσει τη Eurovision: Η «δεύτερη γνώμη» που έδωσε το Grok

Μετά την πρόκριση στον Α' ημιτελικό, θέλαμε να μάθουμε τι πιθανότητες έχει ο Akylas και τα άλλα φαβορί να κατακτήσουν τον διαγωνισμό, οπότε ρωτήσαμε το ChatGPT.

Reader symbol
Newsroom
Eurovision
Eurovision | Getty
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ανεξαρτήτως αποτελέσματος της Eurovision 2026, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως ο Akylas, είναι μία από τις εμφανίσεις που έχει κερδίσει τις καρδιές του ευρωπαϊκού κοινού.

Με το «Ferto», ουσιαστικά μία ιδιότροπη Party-Opera, που μιλά για τη βιοποριστική «Οδύσσεια» του μέσου Έλληνα και το μάταιο κυνήγι του χρήματος, η πρόταση του Akyla δεν είναι μόνο μεταδοτική μουσικά, αλλά και συγκινητική θεματικά, με χιλιάδες κοινού να ταυτίζονται.

Αλλά όπως και να το κάνουμε, η περιέργεια είναι περιέργεια. Μετά την πρόκριση στον Α' ημιτελικό, θέλαμε να μάθουμε τι πιθανότητες έχει ο Akylas και τα άλλα φαβορί να κατακτήσουν τον διαγωνισμό.

Διαβάστε ακόμα: Αυτή ήταν η πιο «μίζερη» συμμετοχή μας στην 90s Eurovision

Akylas - Τι λέει το Chat GPT για τη Eurovision 2026

Συγκεκριμένα ρωτήσαμε το ChatGPT να υπολογίσει τις πιθανότητες για κάθε χώρα να κερδίσει τη Eurovision. Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης έδωσε τους 5 επικρατέστερους ως:

  • Φινλανδία - 42%
  • Δανία - 14,4%
  • Ελλάδα - 12,8%
  • Γαλλία - 7%
  • Αυστραλία - 4,8%

Τρίτος ο Akylas; Σοβαρό το σαμποτάζ από το ChatGPT, οπότε δεν γινόταν να μην ρωτήσουμε και το Grok για μία δεύτερη γνώμη. Στην ίδια ερώτηση, το AI εργαλείο της X έδωσε τις εξής πιθανότητες:

  • Φινλανδία - 35%
  • Ελλάδα - 18%
  • Δανία - 10%
  • Γαλλία - 6%
  • Αυστραλία - 5%

Εδώ φαίνεται να κλείνει λίγο η «ψαλίδα». Πάντως οι πιθανότητές μας παραμένουν πολύ καλές, με το κομμάτι του Akyla να είναι το πιο μοναδικό της λίστας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΜΟΥΣΙΚΗ