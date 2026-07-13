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Viral έγινε η ερώτηση στον βρετανικό «Εκατομμυριούχο» για την ελληνική μυθολογία

Ερώτηση που έγινε στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στη Βρετανία αφορούσε στην ελληνική μυθολογία και «μπλόκαρε» τον παίκτη.

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Παίκτης του Βρετανικού Εκατομμυριούχου
Παίκτης του Βρετανικού Εκατομμυριούχου | Screenshot/Instagram
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Επειδή εξάγουμε πολιτισμό σε όλο τον πλανήτη, χαμός έγινε με την ερώτηση του γνωστού τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στη Βρετανία, καθώς ένας παίκτης τα έχασε σε ερώτηση που για κάποιον Έλληνα θεωρείται «παιχνιδάκι».

Μια από τις ερωτήσεις προερχόταν από την ελληνική μυθολογία και τέθηκε στην έκδοση του τηλεπαιχνιδιού στην Μεγάλη Βρετανία. Το συγκεκριμένο κομμάτι αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εκπομπής.

Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου ήταν: «Στην ελληνική μυθολογία, ποια είναι η θεά της Νίκης;» (In Greek Mythology, who is the Goddess of Victory?)

Οι τέσσερις επιλογές ήταν:

  • Umbro
  • Reebok
  • Adidas
  • Nike

Ο παίκτης ξαφνιάστηκε καθώς δεν γνώριζε την απάντηση, έπαιξε τα ρέστα του στην τύχη, λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι κάποια από τις άλλες λέξεις ακούγεται ελληνική, οπότε θα επιλέξω την Umbro».

Όταν κλείδωσε την απάντησή του, ο παρουσιαστής γέλασε καθώς προφανώς ήταν λάθος η απάντηση. Η σωστή απάντηση ήταν η Nike, καθώς το όνομα της εταιρείας προέρχεται από την θεά Νίκη της ελληνικής μυθολογίας.

Η συγκεκριμένη ερώτηση είχε διττό στόχο: Αφενός να τεστάρει τον παίκτη στην ελληνική μυθολογία, αφετέρου να φανεί πως ένα από τα πιο διάσημα brand του κόσμου έχει όνομα ελληνικής προέλευσης.

 

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