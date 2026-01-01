Μενού

Voice με διάσημους on stage: Η τηλεθέαση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Το Voice επέστρεψε στις οθόνες μας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με ένα ειδικό φιλανθρωπικό επεισόδιο με διάσημους να πιάνουν το μικρόφωνο. Τι τηλεθέαση σημείωσε.

Πρωτοχρονιά με τους coaches του The Voice, τον Γιώργο Καπουτζίδη και διάσημα πρόσωπα να δοκιμάζουν τις φωνητικές τους ικανότητες είχε ετοιμάσει για το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς ο ΣΚΑΪ δύο 24ωρα μετά την ανάδειξη του νικητή του talent show την περασμένη Δευτέρα.

Στη σκηνή του talent show ανέβηκαν 16 διάσημοι

  • Γρηγόρης Βαλτινός
  • Όλγα Βασδέκη
  • Λένα Δροσάκη
  • Βίκυ Καγιά
  • Φάνης Λαμπρόπουλος
  • Μιχάλης Μαρίνος
  • Δανάη Μπάρκα
  • Άση Μπήλιου
  • Δάφνη Μπόκοτα
  • Ευαγγελία Πλατανιώτη
  • Φώτης Σεργουλόπουλος
  • Δημοσθένης Ταμπάκος
  • Κώστας Τσουρός
  • Χρήστος Φερεντίνος
  • Μαρία Αναστασοπούλου-Δημήτρης Πανόπουλος (ντουέτο)

Η τηλεθέαση του Voice την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το ειδικό επεισόδιο με φιλανθρωπικό σκοπό του The Voice κατόρθωσε να σημειώσει ποσοστό τηλεθέασης 12,5% στο δυναμικό κοινό και 17,2% στο γενικό σύνολο.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
 

