The Voice: Ο Μουζουράκης ζήτησε δημόσια συγγνώμη στην Αρετή Κετιμέ - «Έγινε χάριν αστειότητος»

Στο τελευταίο επεισόδιο των blind auditions του The Voice χθες Κυριακή (16/11) η Αρετή Κετιμέ αιφνιδίασε τους coaches και το κοινό στο πλατό όταν εμφανίστηκε στο πλατό με τον Γιώργο Καπουτζίδη προκειμένου να στηρίξει τη φίλη της Άννα Ψυχογιού που διαγωνιζόταν.

Τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης της εξέφρασε τον θαυμασμό του, ενώ ο Πάνος Μουζουράκης της ζήτησε δημόσια συγγνώμη, εξηγώντας τον λόγο.

«Είμαι μεγάλος φαν! Σας θεωρώ περιουσία για την Ελλάδα, είστε από τα πιο σημαντικά πρόσωπα που έχουμε στην Ελλάδα, για να παίζετε αυτό το όργανο και να συνεχίσετε για να ακούν οι νέοι», είπε πρώτος ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Από πλευράς του ο Πάνος Μουζουράκης ανέφερε:

«Μου δίνεται μια ευκαιρία να ζητήσω πραγματικά, ταπεινά, δημόσια συγνώμη στην Αρετή. Στα νεότερα και πιο αυθάδη χρόνια μου, μου δόθηκε κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη να συμπληρώσω ένα ερωτηματολόγιο του Προυστ στο οποίο, μέσα στις 40 ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσεις μονολεκτικά, υπήρχε μια ερώτηση που έλεγε "ποια θεωρείς την πιο υπερεκτιμημένη αρετή;".

Το ίδιο θα απαντούσα, γιατί έγινε χάριν αστειότητος αυτό, άμα μου έλεγαν την ερώτηση "ποια θεωρείς την πιο σπουδαία αρετή;". Θέλω να ζητήσω πραγματικά, ταπεινά, συγνώμη”».

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή και της έκανε χειροφίλημα λέγοντας:

«Είσαι ένας άγγελος. Ξέρω ότι έχουμε ξαναβρεθεί και την έχουμε ξανακάνει από κοντά αυτή κουβέντα, αλλά νομίζω ότι αυτή η συγνώμη άξιζε και μια δημόσια εμφάνιση».

Με τη σειρά της η Αρετή Κετιμέ χαμογέλασε και τον ευχαρίστησε, εξηγώντας πως πήγε στο The Voice μόνο για να στηρίξει τη φίλη της.