The Wall: Αλλάζει ώρα και μέρα το τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Φερεντίνο

Σε νέα αλλαγή ημέρας, αυτή τη φορά και ώρας προχωρά ο ΣΚΑΪ για το τηλεπαιχνίδι The Wall με τον Χρήστο Φερεντίνο.

Το The Wall είχε κάνει πρεμιέρα στην αρχή της σεζόν με επεισόδια κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, ωστόσο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα βράδια του Σαββάτου στην ίδια ώρα.

Από εκεί το τηλεπαιχνίδι γνώσεων μετακομίζει ξανά και θα προβάλλεται από αυτή την Τετάρτη και κάθε Τετάρτη στις 21:40 παίρνοντας lead in από το «Τότε και Τώρα».

Νέα ζευγάρια με παικτών έρχονται για να διεκδικήσουν έως 350.000 ευρώ και να αλλάξουν τη ζωή τους.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης 11/3

Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας, πρωταγωνιστούν δύο αγαπημένες αδελφές από την Θεσσαλονίκη. Η Ελένη και η Μαρία είναι δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες που, όμως, συμπληρώνουν ιδανικά η μία την άλλη. Η Ελένη, με χρόνια εμπειρίας στην εστίαση, έχοντας εργαστεί ως ναυαγοσώστρια και σήμερα στη γρασμματειακή υποστήριξη κολυμβητηρίου, είναι αυθόρμητη και δημιουργική με αγάπη στο χειροποίητο κόσμημα.

Η Μαρία, πολιτικός μηχανικός σε δημόσια έργα, πιο σταθερή και οργανωτική, έχει ζήσει σε Κεφαλονιά, Αμαλιάδα και Θεσσαλονίκη λόγω της δουλειάς. Παρά το διαφορετικό τους ταμπεραμέντο, μοιράζονται μια σχέση γεμάτη χιούμορ, υπέροχες οικογενειακές αναμνήσεις και ένα κοινό όνειρο: να στηριχθεί η Ελένη ώστε να εξελίξει την τέχνη της στα κοσμήματα, να αποκτήσει εξοπλισμό και να ανοίξει το δικό της μαγαζί. Ακόμα, αν το ποσό το επιτρέψει, η Μαρία ελπίζει να αλλάξει και το αυτοκίνητό της.