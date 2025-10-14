The Wall: Κάθε πότε θα παίζεται το τηλεπαιχνίδι με τον Χρήστο Φερεντίνο - Η ώρα προβολής

Πρεμιέρα έκανε χθες Δευτέρα (13/10) στον ΣΚΑΪ το The Wall με τον Χρήστο Φερεντίνο, το οποίο δεν είναι ένα απλό τηλεπαιχνίδι, αλλά ένα roller coaster συναισθημάτων, όπως αναφέρει ο σταθμός.

Ο Χρήστος Φερεντίνος αναλαμβάνει δράση στο πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι των τελευταίων ετών. Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων!

Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές.

Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ!

The Wall με τον Χρήστο Φερεντίνο, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Οι πρώτοι νικητές κέρδισαν 23.838 ευρώ

Το «The Wall», το πολυβραβευμένο τηλεοπτικό φαινόμενο που έχει αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 32 χώρες, ξεκίνησε χθες (13/10) δυναμικά στον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο. Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο χάρισε κέφι, αγωνία και... μεγάλα κέρδη!

Οι πρώτοι παίκτες, ο Γιώργος και ο Πρόδρομος, δύο πολύ αγαπημένοι φίλοι από την Αθήνα, μέσα από τρεις γύρους γεμάτους ενθουσιασμό, αγωνία που κόβει την ανάσα, συγκίνηση και απίστευτες ανατροπές ήρθαν αντιμέτωποι με τον εντυπωσιακό «Τοίχο».

Απάντησαν σε ερωτήσεις γνώσεων και πόνταραν στρατηγικά, βασιζόμενοι στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ενώ χάρη στη – σωστή – απόφαση του Προδρόμου να σκίσει το Συμβόλαιο, κέρδισαν τελικά το μεγάλο ποσό των 23.838 ευρώ!

Τώρα, καλούνται να αποφασίσουν αν αυτά τα χρήματα δοθούν σαν προκαταβολή για το σπίτι που θέλουν να αγοράσουν σε ένα νησί ή αν θα τα αξιοποιήσουν με άλλον τρόπο.

The Wall: Τι θα δούμε απόψε στις 21.00

Ο μοναδικός Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται στο πλατό του «The Wall» τον εξωστρεφή Χρήστο και τη δυναμική μέντορά του, την Μαιρντίνα. Οι δύο φίλοι και συνάδελφοι ονειρεύονται να ανοίξουν τη δική τους σχολή εκμάθησης ξένων γλωσσών κι ελπίζουν ότι ο «Τοίχος» θα είναι γενναιόδωρος μαζί τους.

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!