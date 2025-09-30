Μενού

Ξεκαρδίστηκε: Το σχόλιο που έκανε τη Μαρία Μπεκατώρου να κλάψει από τα γέλια στο Chase

«Λύθηκε» η Μαρία Μπεκατώρου με το σχόλιο της Γυναίκας με τα Μαύρα.

Άλλη μία είσοδο που θα θυμόμαστε έκανε η Γυναίκα με τα Μαύρα στο The Chase, επιφυλάσσοντας ένα ενδυματολογικό σχόλιο που έκανε τη Μαρία Μπεκατώρου να «λυθεί» στα γέλια.

Η παρουσιάστρια έδωσε το σήμα για να μπει ο Chaser της σημερινής εκπομπής, και ιδού η σοβαρή σιλουέτα της κυρίας της παρέας. Αφού κάθισε στη θέση της απέναντι από τον διαγωνιζόμενο, το βλέμμα της «καρφώθηκε» στο ρούχο της κας Μπεκατώρου, και σχολίασε:

«Μπράβο για το snake το print, γιατί μόνο έτσι πρέπει να φοριέται, όχι σε δέρμα πια. Καλησπέρα σας», με την παρουσιάστρια να ξεσπά σε γέλια για το απότομο, αλλά απροσδόκητα eco-conscious σχόλιο.

 

