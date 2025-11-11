Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Παρά Πέντε: Το βίντεο του Αργύρη Αγγέλου

Ο Άργυρης Αγγέλου έκανε το TikTok να πάρει φωτιά ανεβάζοντας ένα βίντεο έξω από το σπίτι της Ντάλιας (Σμαράγδα Καρύδη), γράφοντας «πρώτη μέρα γύρισμα για reunion του Παρά Πέντε».

Και κάπως έτσι, το πιο πολυαναμενόμενο τηλεοπτικό comeback της χρονιάς μπήκε επίσημα σε τροχιά!

Η προετοιμασία για το επετειακό επεισόδιο της θρυλικής σειράς δεν θα είναι απλώς ένα «50ο επεισόδιο», όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Αντίθετα, πρόκειται για ένα event show που θα συνδυάζει μυθοπλασία με ζωντανή διάδραση με το κοινό. Ένα τηλεοπτικό πείραμα που υπόσχεται να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Και αν κάτι μας έχει μάθει ο Γιώργος Καπουτζίδης, είναι ότι κάθε φορά βρίσκει τρόπο να μας συγκινήσει, να μας κάνει να γελάσουμε και να μας εκπλήξει. Όπως και να έχει, όλα δείχνουν πως το επετειακό «Παρά Πέντε» δεν θα είναι απλώς μια νοσταλγική επιστροφή, αλλά ένα τηλεοπτικό γεγονός που θα γράψει ιστορία.