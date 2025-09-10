Ξεκίνησε η προετοιμασία της εκπομπής της Τσολάκη στον ΑΝΤ1: Πώς θα λέγεται - Πότε κάνει πρεμιέρα

Στις εγκαταστάσεις των Studios Kappa στα Σπάτα βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (08/09) η Ελένη Τσολάκη για την πρώτη σύσκεψη της νέας της εκπομπής μαζί με τους

συνεργάτες της.

Το «Πρωινό Σαββατοκύριακου» - αυτός είναι μέχρι στιγμής ο επικρατέστερος τίτλος της εκπομπής - θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.

Αρχισυντάκτρια της εκπομπής θα είναι η δημοσιογράφος Γωγώ Σαμπάνη ενώ η διαμόρφωση του πάνελ έχει ολοκληρωθεί και θα αποτελείται από τους Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκο Μισήρη (συνεχίζουν από το «Καλοκαίρι Παρέα»), Λευτέρη Κουμαντάκη που παρουσίαζε την εκπομπή «Καλό μεσημέρι» στο ΚΡΗΤΗ TV και σε ρόλο ειδικού σχολιαστή με

παρουσία φυσικά στο πάνελ καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής τον Πέτρο Κωστόπουλο.

Η εκπομπή θα ξεκινά στις 8.30 το πρωί και στην ενότητα της ενημέρωσης θα είναι μέχρι τις 10.00 και ο δικηγόρος Αναστάσιος Ντούγκας. Το τρέϊλερ της εκπομπής γυρίστηκε πριν μερικές ημέρες στην Εκάλη.

Διαβάστε επίσης: Ξεκινούν «Φάρμα» και «GNTM»: Πότε κάνουν πρεμιέρα τα δύο ριάλιτι του STAR

Στη σύσκεψη που έγινε παρουσία όλων των συνεργατών καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των δημοσιογράφων και των μελών του πάνελ. Το πλατό που θα στεγάσει την εκπομπή είναι αυτό που χρησιμοποιείται τώρα από το «Καλοκαίρι Παρέα» και την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν ήταν η «στέγη» των «Weekenders».

Στόχος του ΑΝΤ1 είναι η νέα εκπομπή να καταγράψει καλύτερη πορεία από τις δύο προηγούμενες απόπειρες τα πρωινά του Σαββατοκύριακου που ήταν το «I Love Sou Kou» με τη Μπέττυ Μαγγίρα και οι «Weekenders» με τον Θανάση Πάτρα και τον Δημήτρη Πανόπουλο.