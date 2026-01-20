Μενού

Ξεσπά on air ο Στραβελάκης μετά τις αιχμές Καρυστιανού: «Τα περί ανθρωποφαγίας τα πετάω στα σκουπίδια»

Ο δημοσιογράφος Νίκος Στραβελάκης τοποθετήθηκε για τα τις αιχμές της Μαρίας Καρυστιανού με φόντο τη χθεσινή της συνέντευξη.

ΣΤΡΑΒΕΛΆΚΗς
Ο Νίκος Στραβελάκης στο πλατό του Open | MEGA@GLOMEX
Στα αρνητικά σχόλια μετά τις δηλώσεις τις για τις αμβλώσεις στο Open, απάντησε η Μαρία Καρυστιανού κάνοντας λόγο για «άκαιρη ερώτηση».Ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμίτρου, οι οποίοι της πήραν τη συνέντευξη, τοποθετήθηκαν on air για τα όσα ανέφρερε σήμερα (29/1).

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος δήλωσε από τον αέρα της  εκπομπής του «Δέκα Παντού»: ««Επειδή μας αφορά, θέλω να απαντήσω. Λέει η κυρία Καρυστιανού ότι υποβάλαμε άκαιρη ερώτηση. Άκαιρες ερωτήσεις στις συνεντεύξεις δεν υπάρχουν».

 

Ο Νίκος Στραβελάκης είπε στη συνέχεια: «Υπάρχουν απαντήσεις που τίθενται στην κρίση των πολιτών. Εμείς τη ρωτήσαμε για όλα τα θέματα, για όλη την ατζέντα, η ίδια δεν απάντησε. Στο συγκεκριμένο επέλεξε να απαντήσει. Και μάλιστα είπε κατά των αμβλώσεων, αλλά υπέρ των ομόφυλων ζευγαριών.

Διαβάστε επίσης: Μαρία Καρυστιανού: «Η απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε σκοπίμως»

Εμείς ρωτάμε ότι θέλουμε και τα ρωτήσαμε όλα. Δεν το είπε κατά λάθος, είναι η άποψή της και είναι σεβαστή. Σήμερα λέει κάτι άλλο, σεβαστό κι αυτό. Η ίδια κρίνεται από τους πολίτες. Δεν υπάρχει ούτε παγίδευση, ούτε δικτατορία.

Αυτά που ακούω περί ανθρωποφαγίας τα πετάω στα σκουπίδια όπως είναι. Η δουλειά μας είναι να φέρνουμε απέναντί μας όλους τους πολιτικούς, από όλα τα κόμματα και να τους υποβάλλουμε τις πιο σκληρές ερωτήσεις. Εγώ αυτό έχω μάθει 40 χρόνια στη δημοσιογραφία».
 

