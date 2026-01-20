Ξεσπά on air ο Στραβελάκης μετά τις αιχμές Καρυστιανού: «Τα περί ανθρωποφαγίας τα πετάω στα σκουπίδια»

Στα αρνητικά σχόλια μετά τις δηλώσεις τις για τις αμβλώσεις στο Open, απάντησε η Μαρία Καρυστιανού κάνοντας λόγο για «άκαιρη ερώτηση».Ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμίτρου, οι οποίοι της πήραν τη συνέντευξη, τοποθετήθηκαν on air για τα όσα ανέφρερε σήμερα (29/1).

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος δήλωσε από τον αέρα της εκπομπής του «Δέκα Παντού»: ««Επειδή μας αφορά, θέλω να απαντήσω. Λέει η κυρία Καρυστιανού ότι υποβάλαμε άκαιρη ερώτηση. Άκαιρες ερωτήσεις στις συνεντεύξεις δεν υπάρχουν».

Ο Νίκος Στραβελάκης είπε στη συνέχεια: «Υπάρχουν απαντήσεις που τίθενται στην κρίση των πολιτών. Εμείς τη ρωτήσαμε για όλα τα θέματα, για όλη την ατζέντα, η ίδια δεν απάντησε. Στο συγκεκριμένο επέλεξε να απαντήσει. Και μάλιστα είπε κατά των αμβλώσεων, αλλά υπέρ των ομόφυλων ζευγαριών.

Εμείς ρωτάμε ότι θέλουμε και τα ρωτήσαμε όλα. Δεν το είπε κατά λάθος, είναι η άποψή της και είναι σεβαστή. Σήμερα λέει κάτι άλλο, σεβαστό κι αυτό. Η ίδια κρίνεται από τους πολίτες. Δεν υπάρχει ούτε παγίδευση, ούτε δικτατορία.

Αυτά που ακούω περί ανθρωποφαγίας τα πετάω στα σκουπίδια όπως είναι. Η δουλειά μας είναι να φέρνουμε απέναντί μας όλους τους πολιτικούς, από όλα τα κόμματα και να τους υποβάλλουμε τις πιο σκληρές ερωτήσεις. Εγώ αυτό έχω μάθει 40 χρόνια στη δημοσιογραφία».

