Οργή έχει προκαλέσει μια σειρά λαθών που φέρεται να οδήγησε στον θάνατο του 52χρονου τεχνικού του MEGA Κώστα Κοσμίδη το βράδυ της Δευτέρας.

Ο άτυχος άνδρας αντιμετώπισε αδιαθεσία και πόνους στο στήθος και απευθύνθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας καθώς τα συμπτώματα παρέπεμπαν σε έμφραγμα. Σύμφωνα με καταγγελίες η σοβαρότητα της κατάστασής του δεν εκτιμήθηκε σωστά.

Αν και το ισχαιμικό επεισόδιο φέρεται να ήταν ήδη σε εξέλιξη, οι γιατροί στο κέντρο υγείας τον άφησαν να φύγει, έχοντας δει το καρδιογράφημά του, δεν πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις, ούτε οργανώθηκε η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Πώς έχασε τη ζωή του ο 52χρονος Κώστας Κοσμίδης

Τα δύο ασθενοφόρα του Κέντρου Υγείας βρίσκονταν σε άλλα περιστατικά και, όπως καταγγέλλεται, δεν ζητήθηκε ενίσχυση από το ΕΚΑΒ Πειραιά.

Σύμφωνα με το MEGA, συνοδευόμενος από τον 84χρονο πατέρα του, ο 52χρονος ξεκίνησε οδηγώντας ο ίδιος το αυτοκίνητό του με προορισμό το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα και λίγα μέτρα αφότου είχε εξέλθει από το λιμάνι του Περάματος, αισθάνθηκε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. Σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, όπου και κατέρρευσε.

Κλήθηκε εκ νέου ασθενοφόρο και οι διασώστες επιχείρησαν ανάνηψη με ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

ΕΔΕ για το περιστατικό

Για την υπόθεση έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες των τεσσάρων γιατρών που βρίσκονταν σε υπηρεσία και να απαντηθούν τα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Τι ισχυρίζεται ο γιατρός που τον εξέτασε

Μιλώντας στην εκπομπή Live News ο γιατρός υποστήριξε:

«Ο πατέρας του ήταν παρών και είδε τι πήγε στραβά. Ειπώθηκε ότι πρέπει να πάει νοσοκομείο ο ασθενής. Εκείνος ήταν βιαστικός, επειδή δεν υπήρχε ΕΚΑΒ στη Σαλαμίνα και σηκώθηκε και έφυγε. Κλήση στο ΕΚΑΒ δεν έγινε γιατί προτίμησε να φύγει. Του είχαμε έτοιμα τα χαρτιά, το ενημερωτικό σημείωμα για τον γιατρό που θα τον υποδεχόταν και ο ασθενής σηκώθηκε και έφυγε.

Ο ειδικευόμενος έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Αλλά το λάθος ήταν ότι έπρεπε να ήταν πιο "επιθετικός". Αυτό ήταν το λάθος. Του φέρθηκε σαν άνθρωπος και βρήκε την ευκαιρία και σηκώθηκε και έφυγε ο ασθενής. Η μόνη τύψη που νιώθω είναι που δεν ήμουν πιο επιθετικός στο να μείνει. Με τη βία δεν μπορείς να κρατήσεις κάποιον. Αν κάποιος θέλει να φύγει δεν μπορείς να τον κρατήσεις με τη βία. Του εξηγήθηκε το περιστατικό και εκείνος σηκώθηκε και έφυγε. Θέλω να βρω ευκαιρία να ζητήσω συγγνώμη που δεν ήμουν πιο επιθετικός για να τον πείσω.

Ο πατέρας του ήταν δίπλα του. Μάρτυρας μπροστά. Ο πατέρας του μπορεί να λέει ότι δεν τους δόθηκε η εντύπωση από εμάς ότι είναι ένα σοβαρό περιστατικό. Δεν μπορώ να μιλήσω όμως εγώ για τις εντυπώσεις του καθενός. Κανένας δεν στέλνει στο νοσοκομείο ασθενή χωρίς να υπάρχει λόγος. Και εμείς το κλάναμε. Αν ψάξω την ενοχή μου το μόνο που θα πω είναι αυτό: που δεν επέμεινα στο να μείνει να περιμένει ασθενοφόρο.

Για το ότι δεν υπέγραψε κάποια δήλωση πριν φύγει σας απαντώ ότι δεν προλάβαμε να του πούμε "κάτσε να υπογράψεις". Είχε ήδη φύγει. Να του κυνηγούσαμε στον δρόμο;»

Το ξέσπασμα του Νίκου Ευαγγελάτου

Οι δημοσιογράφοι στο MEGA δηλώνουν ότι θα ρίξουν φως στην υπόθεση για το πώς ακριβώς έχασε τη ζωή του ο συνάδελφός τους. Ο Νίκος Ευαγγελάτος ξέσπασε μετά από όσα ισχυρίστηκε ο γιατρός που εξέτασε τον Κώστα Κοσμίδη.

«Δεν υπάρχουν αυτά που ακούμε από γιατρό, επαγγελματία υγείας, άνθρωπο με αποστολή να σώζει συνανθρώπους. Προσπαθεί να μας πείσει ότι ένας άνθρωπος που αισθάνεται ότι έχει πρόβλημα και πάει στο κέντρο υγείας λέει "εντάξει θα φύγω μόνος μου". Αν του έλεγε ότι "αυτή τη στιγμή είσαι σε ισχαιμικό επεισόδιο, κάτσε εδώ θα σε έχουμε δίπλα σε μηχάνημα να σε συνδέσουμε και φωνάζω ασθενοφόρο να έχει εσπευσμένα";

Του τα είπε αυτά και εκείνος αποφάσισε να πάει μόνος στο νοσοκομείο; Ντροπή! Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί μας έχει φορτίσει τόσο αυτή η ιστορία που μπορεί να μην καταφέρω να συγκρατηθώ. Αλλά πέθανε ένας άνθρωπος και ακούμε τον γιατρό να λέει ότι δεν προλάβαμε να τον συγκρατήσουμε.

Θα πω ένα μόνο γιατί αυτό δεν μπορώ να το συγκρατήσω: μήπως ήθελε να τον ξεφορτωθεί; Γιατί εμένα αυτό μου βγαίνει. Μήπως σκέφτηκε "φύγε τώρα να πας αλλού, πού να μπλέκουμε εμείς".