Ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε σήμερα (6/1) στον αέρα του «Πρωινού» με αφορμή όσα είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης στο vidcast «Phasma» των Γκάια Μερκούρη και Δημήτρη Πετρίχου, για τις εμπειρίες που είχε με ναρκωτικές ουσίες.

Μεταξύ άλλων ο Γιάνης Βαρουφάκης δήλωσε: «έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

Αυτές οι δηλώσεις έφεραν το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος σχολίασε στο Πρωινό:

«Εγώ θα πάω στα social, θα πάω στη δικιά μου ατζέντα. Σκεφτείτε στην τηλεόραση να είχε κάποιος, οποιοσδήποτε, βάλτε ποιος είναι ο χειρότερος παρουσιαστής στην ελληνική τηλεόραση, όποιον ο καθένας θεωρεί ότι είναι χειρότερος… και να 'χε απέναντι τον Βαρουφάκη και να τον ρωτάει με ποιον από τους τρεις, τέλος πάντων, πολιτικούς θα ήθελες να κάνεις μπάφο. Τι θα γινότανε;

Αν θα μπορούσε αυτή η ερώτηση να γίνει με τέτοια ελευθερία στην τηλεόραση. Θα γινότανε του Κουτρούλη το πανηγύρι. Και εδώ τώρα, επειδή έχουμε τη μοντερνιά του διαδικτύου, που μας αρέσει, που το θεωρούμε πιο δημοκρατικό, πιο wow, βγάζουμε και οι ινφλουένσερ λεφτά, μπορούμε να λέμε ό,τι μακακία θέλουμε, ό,τι απαράδεκτο θέλουμε και να το περνάμε και ως μόδα.

Δηλαδή εδώ τώρα τι μας είπανε; Ότι το να κάνεις ecstasy είναι εκπληκτικό. Γιατί μπορεί να χορεύεις 15-16 ώρες και το μόνο πρόβλημα είναι ότι τον Βαρουφάκη τον έπιασε το κεφάλι του. Γιατί αν δεν τον έπιανε το κεφάλι του, από τι καταλάβαμε, θα έπαιρνε συνέχεια έκσταση.

Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ ecstasy, να το ξεκαθαρίσω. Εγώ έτσι κατάλαβα. Το ecstasy είναι κάτι εκπληκτικό που το παίρνουμε γιατί περνάμε τέλεια και έχουμε ικανότητες υπερφυσικές γιατί κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν μπορεί να χορέψει 17 ώρες σερί και το μόνο πρόβλημα γ*μ*το είναι ότι τον πόναγε το κεφάλι του για 3-4 μέρες.

Αλλιώς αν δεν τον πόναγε, φαντάζομαι, Πρόεδρε, θα έπαιρνες έκσταση και στη συνέντευξη».

«Το δεύτερο πρόβλημά σου, συμπάσχω και εγώ, τι να πω δηλαδή, πραγματικά είμαι συντετριμμένος, ότι δεν βρίσκεις κάποιον να σου δίνει μαριχουάνα και χασίσι. Γιατί το πρόβλημά σου αυτό είναι. Γιατί θα 'θελες να παίρνεις, λες, αλλά δεν βρίσκω να μου δώσουνε.

Και το λες και τόσο φυσιολογικό για το δικό σου το παιδί, βέβαια δικό σου παιδί είναι, κάνεις ό,τι θέλεις, ότι εμένα δεν με πειράζει, λέει, να δοκιμάσει τα πάντα. Με ενοχλεί η εξάρτηση.

Κι εγώ, να ρωτήσω κάτι ως ηλίθιος, που μάλλον είμαι εγώ ηλίθιος και οπισθοδρομικός, εσύ είσαι ο μοντέρνος: η εξάρτηση, σαν πρώτο στάδιο έχει τη δοκιμή. Αν δεν δοκιμάσεις μια, δυο, τρεις φορές, πώς θα μάθεις αν το γουστάρεις και πας σε εξάρτηση;

Το πρώτο στάδιο της εξάρτησης για το οποιοδήποτε πράγμα είναι η δοκιμή. Άρα τόσο χαλαρουίτα ότι τα παιδιά μας δοκιμάζουν ναρκωτικά και δεν έγινε και κάτι; Σα να λέμε καλό είναι που δοκιμάζουν, αλλά να μην εξαρτηθούν. Και πού το ξέρεις εσύ ότι δεν θα εξαρτηθεί; Και αν εξαρτηθεί; Γιατί από τη δοκιμή ξεκινάνε όλα», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.