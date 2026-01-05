Γιάνης Βαρουφάκης: «Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία»

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο Γιάνης Βαρουφάκης, καθώς εμφανίστηκε στο vidcast «Phasma» των Γκάια Μερκούρη και Δημήτρη Πετρίχου, μιλώντας μέχρι και για εμπείριες που είχε με ναρκωτικές ουσίες.

Απαντώντας αρχικά σε ερώτηση για το αν έχει πάει σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, ο Γιάνης Βαρουφάκης δήλωσε με ειλικρίνεια: «έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don't inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα», συνέχισε ο γενικός γραμματές του Μέρα 25.

Ξεκαθάρισε βέβαια πως σύμφωνα με τη δική του εμπειρία, απολαμβάνει περισσότερο την κάνναβη:

«Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Βαρουφάκης: «Θα ήθελα να δω μαστουρωμένη την Άνγκελα Μέρκελ»

Eρωτώμενος για ποιον θα διάλεγε ανάμεσα από τους Άνγκελα Μέρκελ, Αλέξη Τσίπρα, Άδωνι Γεωργιάδη και Κυριάκο Μητσοτάκη για να καπνίσουν μαζί, εκείνος απάντησε:

«Με την Άνγκελα, το συζητάς; Θα ήθελα να τη δω μαστουρωμένη. Όταν είσαι μαστουρωμένος ο εαυτός σου μεγαλώνει, οπότε φαντάζεστε έτσι τον Μητσοτάκη; Νομίζω ότι ήταν κάτι σαν Android και θα ήθελα να δω αυτό το Android μαστουρωμένο».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης ρωτήθηκε επίσης αν θα έδινε συμβουλές στην κόρη του σχετικά με τη χρήση ουσιών, όπου απάντησε:

«Καταρχάς η κόρη μου δεν επιδέχεται συμβουλών από μένα. Τα έχει κάνει όλα και δεν χρειάζεται να τη συμβουλεύσω. Όταν οι γονείς λένε στα παιδιά μην κάνεις κάτι, θα το κάνουν. Δεν με πειράζει να πειραματιστεί, με πειράζει η εξάρτηση».