Η συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο Χάρης Λεμπιδάκης δύο μέρες μετά το τέλος του από την εκπομπή «Το' χουμε» προκάλεσε το ξέσπασμα του Κώστα Τσουρού.

«Αναφέρθηκαν πράγματα που ξεπερνούν τα όρια. Εξαπέλυσαν χαρακτηρισμούς, λέγοντάς με "ψεύτη" στην ουσία.

Μάλιστα ο παρουσιαστής του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 είπε στον Χάρη Λεμπιδάκη ότι εγώ λέω ψέματα. Επειδή πολλές φορές η σιωπή εκλαμβάνεται ως αδυναμία, αλλά είναι σεβασμός και ευγένεια, σήμερα αναγκάζομαι να πω δύο λόγια γιατί πραγματικά τα όρια ξεπεράστηκαν», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ.

Ενοχλημένος ο Τσουρός από Λιάγκα και Λεμπιδάκη

Αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος από το «Πρωινό», ο Κώστας Τσουρός σχολίασε: «Δεν μπορεί κάποιος χωρίς να γνωρίζει τι έχει συμβεί να βγαίνει στον αέρα και να λέει έναν άνθρωπο "ψεύτη". Ο Γιώργος Λιάγκας, πριν απ’ οτιδήποτε πει ο Χάρης Λεμπιδάκης, είπε στον αέρα ότι εγώ είμαι ψεύτης και είπα ψέματα στον Χάρη Λεμπιδάκη. Μπορεί μετά να το μάζεψε γιατί κατάλαβε ότι είπε χοντράδα, από κει και πέρα όμως δεν καταλαβαίνω πως ένας παρουσιαστής που έχει καλεσμένο σε μια εκπομπή, για να κάνει μια συνέντευξη, υιοθετεί άκριτα τη μια πλευρά των γεγονότων χωρίς να έχει αναζητήσει την άλλη πλευρά.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά στην τηλεόραση ότι, όταν κάνουμε ένα ρεπορτάζ, διασταυρώνουμε τις πηγές μας και τις δυο πλευρές. Κανείς από την ομάδα του και ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας δεν πήρε εμένα να με ρωτήσει και να ζητήσει την άποψη μου.

Παρόλα αυτά, χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μου, βλέπω σήμερα ότι βγάζει μία ετυμηγορία, ότι εγώ είμαι ψεύτης, το λέει δημόσια και βλέπω στον αέρα πως ο Γιώργος Λιάγκας έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι εγώ είπα ψέματα σε έναν πρώην συνεργάτη μου, χωρίς να ξέρει τη δική μου πλευρά. Δεν γίνεται έτσι το ρεπορτάζ. Επίσης, εγώ φημίζομαι για την αλήθεια και την εντιμότητα μου στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Να πάρω τηλέφωνο τον συνεργάτη για τον οποίο έμαθα ότι παραιτείται από την εκπομπή μου με μία ανάρτηση στο Instagram; Ο Χάρης Λεμπιδάκης ανέβασε ότι παραιτείται από την εκπομπή μου τη Δευτέρα, χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Το έμαθα από το Instagram.

Προτίμησε να επικοινωνήσει με στελέχη του καναλιού, όπως είπε ο ίδιος. Άρα εγώ θα πάρω τηλέφωνο κάποιον που αποχωρεί από την εκπομπή μου με μία ανάρτηση στο Instagram και δεν το ξέρω; Φαντάζομαι ότι κι εσύ Γιώργο το ίδιο θα έκανες.

Αναφέρθηκε μέσα στη συνέντευξη ότι εγώ διαρρέω πράγματα, επειδή γνωριζόμαστε στον χώρο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ποιος διαρρέει και ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει. Όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι εγώ, τουλάχιστον, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τους έχω πει ότι δεν θέλω να μιλάω και δεν θέλω να λέω τίποτα.

Εν τέλει, δεν κατάλαβα, τον διώξαμε τον Χάρη Λεμπιδάκη ή αποχώρησε; Γιατί από τα λεγόμενά του στον Λιάγκα καταλάβαμε ότι τον διώξαμε. Παρόλα αυτά στην ανάρτηση τη Δευτέρα το πρωί είπε ότι αποχώρησε και μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για όλους μας» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Κώστας Τσουρός στον αέρα της καθημερινής του εκπομπής στον ΣΚΑΪ.

Καταλήγοντας ο Κώστας Τσουρός τόνισε ότι: «Παιχνιδάκια στην πλάτη μου δεν θα επιτρέψω να συνεχιστούν» και πως είναι η τελευταία φορά που τοποθετείται επί του θέματος.

Τι ειπώθηκε από Λιάγκα και Λεμπιδάκη στο «Πρωινό» για Τσουρό

Ο Χάρης Λεμπιδάκης το πρωί της Τετάρτης (12/11) αναφέρθηκε στο παρασκήνιο της αποχώρησής του από την εκπομπή «Τό 'Χουμε» με παρουσιαστή τον Κώστα Τσουρό.

«Την Τετάρτη το βράδυ βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Την Τετάρτη το πρωί εγώ έκανα ένα ραντεβού στο Φάληρο με την Άλκηστη Μαραγκουδάκη. Ζήτησα εγώ τη συνάντηση. Ήθελα να μου πει την άποψή της για ένα δικό μου πρότζεκτ που θα γίνει από τον Ιανουάριο στην Αμερική και πώς μπορούμε να το ταιριάξουμε και πώς θα μπορούσε να συμβαδίσει με την εκπομπή. Μου είπε λοιπόν η Άλκηστις ότι επειδή αυτό εδώ δεν πάει κι εσύ πιέζεσαι, μήπως βρούμε έναν τρόπο να το λήξουμε το θέμα. Παρ’ όλα αυτά, μίλα με τον Κώστα και το ξαναβλέπουμε.

Κάνουμε την εκπομπή, τελειώνουμε, πάω στον Κώστα και του λέω “υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Είσαι ευχαριστημένος από μένα; Μου είπε η κ. Μαραγκουδάκη ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές στην εκπομπή αλλά δεν μπορούμε να σου πούμε. Θες να βάλω πλάτη σε όποιες αλλαγές γίνουν να το πάμε παρέα”; Μου λέει “Χάρη μου, εδώ δεν είμαι εγώ ενήμερος, θα το δούμε. Πάμε να κάνουμε την εκπομπή μας, συνεχίσουμε”. Φεύγω από το ραντεβού και μετά από δύο ώρες βγαίνει αυτό το δημοσίευμα».

Σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε: «Δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Τσουρός δεν ήξερε. Ήξερε αλλά δεν σου είπε. Άρα ο Κώστας είχε συμφωνήσει με το κανάλι ότι οι αλλαγές έχουν να κάνουν με εσένα και την Άννα Κανδύλη, ότι δεν θα είστε στην εκπομπή. Και η Μαραγκουδάκη στο πήγε γλυκά και ο Κώστας σου είπε ψέματα».

«Εκ του αποτελέσματος εγώ στεναχωρήθηκα… Το μόνο πράγμα που με έχει στεναχωρήσει με τον Κώστα είναι ότι δεν μου είπε την αλήθεια. Όπως με διεκδίκησε με έναν καφέ και είπα ναι αμέσως, θα μπορούσε να μου πει κάνουμε περικοπές, έχω ένα πρόβλημα μαζί σου. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε.

Βγήκα στην Κατερίνα Καινούργιου και ήμουν πολύ συγκεκριμένος και πολύ προσεκτικός. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ, μετά από αυτό που διάβασα για απομάκρυνση από τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη - η απομάκρυνση είναι ότι το κανάλι θα σε διώξει. Εμένα δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο την Πέμπτη και την Παρασκευή. Με έπαιρναν όλοι οι δημοσιογράφοι μεταφέροντας πολλές πηγές ρεπορτάζ, άλλα ότι βγαίνουν από τον Κώστα, άλλα ότι βγαίνουν από το κανάλι κι εμένα αυτό με ενόχλησε. Διώξτε με.

Τη Δευτέρα το πρωί πήρα την Άλκηστη, μιλήσαμε 10 λεπτά, με ευχαρίστησαν τα στελέχη του καναλιού για το πόσο κύριος είμαι, ένιωσα ότι τους έφυγε ένας βραχνάς», περιέγραψε ο Χάρης Λεμπιδάκης.

«Εδώ καταλαβαίνω ότι λήφθηκε μια απόφαση. Πιστεύεις είναι μια απόφαση του ΣΚΑΪ ή απόφαση του Κώστα;», ρώτησε ο Γιώργος Λιάγκας. «Είναι κάτι ενδιάμεσο», απάντησε ο Χάρης Λεμπιδάκης και αποκάλυψε στη συνέχεια:

«Η εκπομπή αυτή από την πρώτη ημέρα βάλλεται. Ήμασταν έρμαια των φημών. Επειδή γενικά υπήρχαν διαρροές μέσα από το στρατόπεδό μας κι εγώ αναρωτιόμουν πώς γίνεται να φεύγουν πράγματα από εδώ μέσα; Δεν πάει να πει ότι το έκανε ο Κώστας…».