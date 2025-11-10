Οι έκτακτες αλλαγές στον Τσουρό με στόχο την τηλεθέαση και τα νεύρα στην Τσολάκη λόγω... Κωστόπουλου

Ξεκίνησαν οι αλλαγές στη μεσημεριανή εκπομπή «Το’ χουμε» του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Κώστα Τσουρό. Το απόγευμα της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου η δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ Άννα Κανδύλη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το πάνελ της εκπομπής χωρίς αυτό να σημαίνει πως σταματά και η συνεργασία της με την εκπομπή ή τον σταθμό. Η έμπειρη δημοσιογράφος συνεχίζει στα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ ενώ όταν η επικαιρότητα το απαιτεί θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στην εκπομπή. Ο Στέργιος Σαμαρτζής δεν ήταν στο πάνελ της ενημέρωσης το μεσημέρι της προηγούμενης Παρασκευής 7 Νοεμβρίου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο δημοσιογράφο έχει προταθεί να βγαίνει πλέον και να δίνει το ρεπορτάζ του από την αίθουσα σύνταξης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν το πρωί του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου στο «Χαμογέλα και πάλι!» δεν θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η παραμονή του δημοσιογράφου στην ομάδα της εκπομπής.

Όσον αφορά στον Χάρη Λεπιδάκη και τις φήμες αποχώρησής του από το «Το ‘χουμε» ο ίδιος ο δημοσιογράφος καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» δεν επιβεβαίωσε αυτές τις πληροφορίες αναφέροντας πως συνεχίζει κανονικά στην εκπομπή. Η πρόθεση πάντως του σταθμού είναι να υπάρχει πλέον ενιαίο πάνελ που θα διαχειρίζεται τόσο τα θέματα της ενημέρωσης όσο και αυτά της ψυχαγωγίας.

Από πίσω ξεκινούν οι αλλαγές στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Ηλεκτρισμένο ήταν σύμφωνα με πληροφορίες το κλίμα το μεσημέρι του Σαββάτου στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής. Αιτία ήταν η αθυρόστομη έκφραση του Πέτρου Κωστόπουλου που ακούστηκε στον «αέρα» φέρνοντας σε εμφανώς αμήχανη θέση την Ελένη Τσολάκη αλλά προκαλώντας και τη δυσφορία στελεχών του τηλεοπτικού σταθμού του Αμαρουσίου.

Από την επόμενη εβδομάδα δρομολογούνται οι πρώτες αλλαγές που έχουν να κάνουν με πρόσωπα που στελεχώνουν την εκπομπή πίσω από τις κάμερες. Όσον αφορά στη σύνθεση του πάνελ και παρά την πολύ έντονη φημολογία των τελευταίων 24ωρων δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν η πληροφορία που θέλει να γίνονται και σε αυτό το επίπεδο αλλαγές. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή για τους συντελεστές της εκπομπής αλλά και τους υπεύθυνους του ΑΝΤ1 η τόνωση του περιεχόμενου ώστε η εκπομπή να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική έναντι των εκπομπών που προβάλλονται εκείνη την ώρα στους άλλους σταθμούς.