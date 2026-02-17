Ξιαρχό: «Χιτλερική η φετινή Eurovision - Μου είπε ο Good Job Nicky ότι δεν τον αφήνουν να τον βοηθήσω»

Την άποψή του για την φετινή διοργάνωση του Εθνικού Τελικού για την Eurovision εξέφρασε ο Τάσος Ξιαρχό, παραχωρώντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, λίγες ώρες μετά τη νίκη του Ακύλα.

«Αναμενόμενο ήταν να κερδίσει ο Ακύλας, φαινόταν το πράγμα από μακριά. Η φωνή του ήταν κρύσταλλο, μηδέν λάθος. Η σκηνική παρουσία μπορεί να μην ήταν αυτό που περιμέναμε αλλά αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Θέλει κάτι πιο character, μία πιο ευρηματική χορογραφία», σχολιάζει ο Τάσος Ξιαρχό.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα που αφορούσαν τις στυλιστικές επιλογές και το σώμα της Marseaux, ο χορογράφος είπε: «Δεν ξέρω τι περνάει ο καθένας και τι περνάει στη ζωή του αλλά νομίζω ότι τελευταία της έχει στρίψει λιγάκι».

«Ο Good Job Nicky είναι φίλος μου. Είχε προσεγγίσει κόσμο για να τον βοηθήσουν. Τον ρώτησα αν μπορώ να τον βοηθήσω στη Eurovision και μου είπε ότι δεν το επιτρέπει η παραγωγή. Δεν μπορούσε να έχει αυτό που ήθελε σκηνικά, είναι λίγο “χιτλερική” αυτή η Eurovision. Δεν σε αφήνουν να έχεις τη δική σου ομάδα. Αν δεν νιώθεις ασφάλεια, βγαίνουν τέτοια αποτελέσματα. Ήταν και λίγο ρίσκο αυτές οι νότες», αποκάλυψε ο Τάσος Ξιαρχό.

Μάλιστα ο ίδιος αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του νέου J2US, λέγοντας: «Δεν παρακολούθησα το J2US. Δεν μπορώ. Το έχω αφήσει σε πολύ καλό level και τώρα έχει γίνει λίγο τρας, κιτς, πολύ κιτς».