YFSF: Λύγισε στον αέρα ο Μπουρδούμης - «Τι έχω πάθει τώρα; Συγχωρέστε με»

Σε δάκρυα ξέσπασε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης καθώς ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή του YFSF, το βράδυ της Κυριακής, στον τελικό του σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1.

Λίγο μετά το τέλος της τελευταίας εμφάνισής του, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής αισθάνθηκε συναισθηματική φόρτιση και δάκρυσε πλάι στον παρουσιαστή του YFSF, Σάκη Ρουβά.

«Είναι ένα τραγούδι που με πηγαίνει… Συγχωρέστε με… Τα γαλλικά είναι, κατά κάποιο τρόπο, η δεύτερη γλώσσα μου, τα κάνω από πολύ μικρός. Ο Jacques Brel είναι μια σπουδαία προσωπικότητα της μουσικής και το συγκεκριμένο τραγούδι το έγραψε με πολύ πόνο», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ίσως επειδή… Τι έχω πάθει τώρα; Ίσως επειδή πέρασα δύσκολα το προηγούμενο διάστημα, τώρα με έναν τρόπο… Ναι, το απευθύνω το τραγούδι και πάντα τα απευθύνουμε κάπου, ίσως όμως να λέω μην εγκαταλείπεις και στον εαυτό μου. Ίσως είναι μια γέφυρα και στον ίδιο μου τον εαυτό σήμερα και στον εαυτό μου ως παιδί».

«Πάρα πολύ συγκινητικό ήταν αυτό που είδαμε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και φάνηκε ότι ήταν δική σου κατάθεση αυτό που είδαμε» δήλωσε, με τη σειρά της, η Κατερίνα Παπουτσάκη.