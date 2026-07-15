Ζέτα Μακρυπούλια επί 3 στον ΑΝΤ1: Τα «σίγουρα» και η μεγάλη επιστροφή της στη μυθοπλασία

Ενισχυμένο ρόλο φαίνεται πως θα έχει στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 η Ζέτα Μακρυπούλια. Κάπως έτσι μπαίνει και μια τελεία στις φήμες περί αποχώρησής της από το κανάλι του Αμαρουσίου.

Άλλωστε η παρουσιάστρια έχει συμβόλαιο με το δίκτυο και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Για το «Rouk Zouk» ακόμη ξεκάθαρη απάντηση δεν υπάρχει. Ωστόσο

κάποια επεισόδια έχουν ήδη μαγνητοσκοπηθεί.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι το παιχνίδι να συνεχίσει με το υπάρχον στοκ επεισοδίων και προβολή στη ζώνη του Σαββατοκύριακου μέχρι το τέλος του χρόνου ώστε να παρθούν και οι οριστικές αποφάσεις για τη συνέχεια ή μη του προγράμματος.

Όσον αφορά στο «Moments» η υπογεγραμμένη συμφωνία του ΑΝΤ1 με την «Foss Productions» προβλέπει την παραγωγή συνολικά 12 επεισοδίων. Πέντε προβλήθηκαν τη φετινή σεζόν και απομένουν άλλα 7 για την επόμενη.

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Η δημιουργική ομάδα της εκπομπής θα ξεκινήσει το στήσιμο των νέων επεισοδίων στα τέλη Αυγούστου.

Και ενώ φαίνεται πως απομακρύνεται το ενδεχόμενο επιστροφής της Ζέτας στην παρουσίαση του «Dancing with the stars» - εφόσον το χορευτικό σόου πάρει οριστικό

«πράσινο φως» φαβορί για την παρουσίαση είναι η Φαίη Σκορδά – οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Μακρυπούλια είναι πολύ κοντά στην επιστροφή της στην ελληνική μυθοπλασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ηθοποιός και παρουσιάστρια είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για ένα μεγάλο γκεστ στο «Ντέρτι», το οποίο θα προβληθεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Μια δυνατή ερωτική ιστορία με φόντο τα νυχτερινά κέντρα της δεκαετίας του 1980 και κέντρο της πλοκής το νυχτερινό κέντρο «Ντέρτι» στην Πάτρα.

Η Ζέτα Μακρυπούλια και πριν δύο χρόνια ήταν κοντά σε ένα μεγάλο γκεστ στο «Grand Hotel» ωστόσο τελικά αυτό δεν έγινε λόγω των υπόλοιπων επαγγελματικών της υποχρεώσεων και το ρόλο πήρε η Ευαγγελία Συριοπούλου η οποία θα βρίσκεται και αυτή στο «Ντέρτι» σε πρωταγωνιστικό ρόλο.