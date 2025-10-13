Ζήνα Κουτσελίνη: «Δεν μιλάω εδώ και χρόνια με την Τατιάνα Στεφανίδου»

Η Ζήνα Κουτσελίνη παρευρέθηκε σε δημόσια εκδήλωση και μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει το τηλεοπτικό τοπίο.

Μάλιστα, δεν δίστασε να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφων, αναφορικά με την απότομη διακοπή της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου.

«Καταρχήν είναι λυπηρό, γιατί ένας σταθμός αποφάσισε να κόψει μια εκπομπή. Όντως τα νούμερα της δεν ήταν ικανοποητικά αλλά όντως όταν παίρνεις την Τατιάνα Στεφανίδου περιμένεις να βελτιωθεί το προϊόν», δήλωσε.

Όπως μεταφέρει ο Alpha και η εκπομπή Happy Day, στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για το αν επικοινώνησαν η παρουσιάστρια συμπλήρωσε: «Όχι, δεν μιλάω με την Τατιάνα. Έχω κάτι χρόνια να μιλήσω. Την τελευταία φορά μιλήσαμε όταν είχα πάει στην εκπομπή της».