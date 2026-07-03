Ζήνα Κουτσελίνη: Ξέσπασε σε δάκρυα στην αποφώνηση για τον Καραϊβάζ: «Σήμερα ήταν ανάμεσά μας»

Στην πρωινή ζώνη του Star θα δούμε από την επόμενη σεζόν τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία ολοκλήρωσε μια 11η πορεία με το «Star Αλήθειες» μιλώντας για όσα έζησε αυτά τα χρόνια.

«Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τα γεγονότα είναι πολλά και τρέχουν. Εμείς θα σας κρατήσουμε σήμερα συντροφιά λίγο πιο χιουμοριστικά. Θέλω να πω και κάτι... Αυτά τα 11 χρόνια επισφραγίζονται και από ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που το είδα πάρα πολλές φορές για να μην κλάψω στον τηλεοπτικό αέρα. Έντεκα χρόνια δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τραγούδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο φινάλε της εκπομπής, η Ζήνα Κουτσελίνη εμφανώς συγκινημένη ευχαρίστησε δημόσια τον τηλεοπτικό σταθμό, αλλά και όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της σε αυτή τη διαδρομή.«Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό μέσα από την καρδιά μου, γιατί 11 χρόνια μας κουβαλάει στις πλάτες του και μας έχει δώσει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά, τόσο στα δύσκολα όσο και στα εύκολα. Είμαι λίγο συγκινημένη με αυτά τα ονόματα. Έντεκα χρόνια δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ, δεν έχουμε κρατήσει νεύρα ο ένας στον άλλον ποτέ», είπε.

Η συγκίνηση για τον Καραιβάζ

Η Ζήνα Κουτσελίνη «λύγισε» όταν παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή η σύζυγος του αείμνηστου Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα.

«Ο Γιώργος είναι εδώ. Ο Γιώργος άφησε πίσω του το παιδί του. Άφησε πίσω ανθρώπους που τον αγαπάνε ακόμα μέχρι σήμερα. Έκανε ένα έργο μέσα από τη δική σας την εκπομπή. Με τη βοήθεια όλου του κόσμου δημιουργήθηκαν τα Πολυιατρεία, το Χαμόγελο. Δεν έφυγε άδικα. Άφησε ένα έργο πίσω του», σχολίασε συγκινημένη η Στάθα Καραϊβάζ.

Τα λόγια της συγκίνησαν τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία αποκάλυψε ότι από το πρωί η ίδια και οι συνεργάτες της ένιωθαν ότι ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν μαζί τους:

«Θέλω να σου πω μόνο ότι καθ' όλη τη διάρκεια - και είναι μάρτυρες όλοι εδώ - ήμασταν σίγουροι ότι σήμερα ήταν ο Γιώργος εδώ. Και θέλω να πω κάτι σε δημόσιο λόγο. Πέρασαν πολλοί άνθρωποι από αυτή την εκπομπή. Ο Γιώργος ήταν αδερφός. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που απλά τον κοιτούσες στα μάτια και ήξερες ότι είχε ανιδιοτέλεια. Ήθελε μόνο να είναι δίπλα σου για να βοηθήσει εσένα. Σπάνιο στις μέρες μας».

Ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν στο δυναμικό της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα από το 2017 μέχρι την ημέρα της δολοφονίας του έξω από το σπίτι του στον Άλιμο στις 9 Απριλίου 2021.

Η παρουσιάστρια ολοκλήρωσε το μήνυμά της ζητώντας από το κοινό να θυμάται την αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία και όχι τα δάκρυά της. «Θέλω να αφήσω αυτό το τέλος των 11 χρόνων χωρίς δάκρυα, με δάκρυα χαράς μόνο. Έντεκα χρόνια είναι η αλήθεια μας, έντεκα χρόνια είστε εσείς, έντεκα χρόνια είμαστε εμείς και εσείς. Δεν θα ήθελα να κρατήσετε από εμένα το κλάμα. Θέλω να κρατήσετε την αισιόδοξη ματιά με την οποία προσεγγίζω τα γεγονότα», ανέφερε λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους της εκπομπής.