Υπέγραψε η Ζήνα Κουτσελίνη στο STAR: Οι λεπτομέρειες του νέου πρωινού μαγκαζίνο

Τη Δευτέρα 29 Ιουλίου έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ του STAR και της Ζήνας Κουτσελίνη για τη συνέχεια της συνεργασίας των δύο πλευρών. Το νέο συμβόλαιο είναι και πάλι μονοετές και προβλέπει την παρουσίαση εκπομπής στην πρωινή ζώνη του σταθμού.

Ακόμη βέβαια η ακριβής ώρα έναρξης και λήξης δεν έχει «κλειδώσει», ωστόσο η διάρκεια του νέου πρωινού μαγκαζίνο θα είναι τρίωρη. Θα περιλαμβάνει ενημέρωση και ψυχαγωγία και γι’ αυτό το λόγο άλλωστε συνεχίζουν και οι περισσότεροι συνεργάτες της Ζήνας Κουτσελίνη τη συνεργασία μαζί της στη νέα εκπομπή μετά τις «Αλήθειες».

Την επιμέλεια της εκπομπής θα έχει η επί χρόνια στενή συνεργάτιδα της Ζήνας, Στέλλα Ζώη την αρχισυνταξία στο κομμάτι της ενημέρωσης η Μαρίκα Μαυρομάτη και την αρχισυνταξία στο κομμάτι της ψυχαγωγίας η Ελένη Γελαλή που επιστρέφει στην τηλεόραση 2 χρόνια μετά τη λήξη της σχεδόν 30ετούς συνεργασίας της με την Ελένη Μενεγάκη.

Διαβάστε επίσης: To τανγκό της Φαίης Σκορδά με τον ΑΝΤ1: Ποιο σόου βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής

Ο τίτλος της εκπομπής θα αποφασιστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και θα έχει στο συνθετικό και το όνομα της Ζήνας όπως έγινε και με τις αλήθειες.

Όσον αφορά στο πάνελ θα είναι σταθερό με προσθαφαιρέσεις δηλαδή εισόδους και εξόδους δημοσιογράφων ανάλογα με το θέμα τους ή εμφάνισή τους σε «παράθυρο». Τα ονόματα που έχουν αυτή τη στιγμή προβάδισμα είναι οι Αλέξανδρος Καλαφάτης, Γρηγόρης Γκουντάρας και Λιλή Πυρράκη. Δεν έχει ωστόσο «κλειδώσει» ακόμη η τελική σύνθεση του πάνελ κάτι το οποίο θα συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αμέσως μετά θα γυριστεί το τρέϊλερ της εκπομπής και εν συνεχεία η Ζήνα Κουτσελίνη μετά από μια ομολογουμένως δύσκολη τηλεοπτική χρονιά θα αναχωρήσει με την οικογένειά της για τις καλοκαιρινές της διακοπές.