Ζόζεφιν: «Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου - Έκανα πολλές προσπάθειες να τον κατακτήσω»

Αφού επιβεβαίωσε πως είναι ξανά ζευγάρι με τον Νίνο, η Ζόζεφιν εξέφρασε όσα αισθάνεται για εκείνον ζωντανά, λέγοντας πως για εκείνη είναι ο «άντρας της ζωής της» και αποκαλύπτοντας ότι εκείνη έκανε το πρώτο βήμα για να είναι ξανά μαζί.



Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», το πρωί του Σαββάτου 28 Μαρτίου, η Ζόζεφιν εξομολογήθηκε:

«Η αλήθεια είναι ότι έκανα εγώ την προσπάθεια. Είπα συγγνώμη, έφταιγα και δέχτηκα το λάθος μου. Γενικά μου αρέσει να εξελίσσομαι, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και όταν έχω άδικο να λέω συγγνώμη. Είχα φερθεί εγωιστικά και ήταν κάποια πράγματα του χαρακτήρα μου που δεν ήταν… Τα άλλαξα, τέλος πάντων. Νομίζω πως όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και καθαρό τοπίο και μια αληθινή κουβέντα που βγαίνει από την ψυχή σου, δεν μπορεί ο άλλος να μη σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία».

Αφού αποκάλυψε ότι ξεκίνησαν και πάλι να επικοινωνούν το καλοκαίρι, η ίδια είπε: «Έκανα προσπάθειες να τον κατακτήσω. Η κατάκτηση άργησε λίγο, έγινε το 2025. Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου. Του το λέω. Είναι ο άντρας της ζωής μου. Δεν ξέρω τι λέει εκείνος, ρωτήστε τον».

Όταν ερωτήθηκε για το ποιο είναι το ελάττωμα του Νίνο, η Ζόζεφιν υποστήριξε πως είναι αδύνατο κάποιος να τον μεταπείσει. Αντιθέτως, το δικό της είναι πως μπορεί να υπάρξει απότομη στη συμπεριφορά της.

«Το ελάττωμά του είναι ότι δεν του αλλάζεις γνώμη με τίποτα. Το δικό μου είναι πως είμαι απότομη μερικές φορές. Παλιά ήμουν πολύ απότομη και μου το τόνισε εκείνος μου έλεγε: Γιατί μου μιλάς έτσι; η μαμά μου μου έχει πει ότι το έχω βελτιώσει στο 80%», είπε χαρακτηριστικά.