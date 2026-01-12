Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - «Τα κατάφερε για άλλη μια φορά»

Εξιτήριο πήρε η Ζωζώ Σαπουντζάκη πήρε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/1), σύμφωνα με το Πρωινό, αν και οι πληροφορίες μέσα στο Σαββατοκύριακο ανέφεραν ότι η αγαπημένη σταρ παρέμενε ακόμα μέσα στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, η Ζωζώ Σαπουντζάκη μεταφέρθηκε σπίτι της με ασθενοφόρο και είναι καλά, ενώ στο Πρωινό μίλησε η κολλητή φίλη και συνεργάτιδά της, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, η οποία δεν έκρυψε τον θυμό της για δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η «βασίλισσα της Νύχτας» έχει φύγει από τη ζωή.

«Πήρε εξιτήριο, είναι πολύ καλά και αισιόδοξη, τα κατάφερε για άλλη μια φορά. Είναι στο σπίτι της με μεγάλη περιποίηση. Ο γιατρός είπε να αναρρώσει και μετά θα βγούμε έξω να το γιορτάσουμε», είπε αρχικά η Σταυρίνα Ευστρατιάδου.

«Υπήρχαν δημοσιεύματα που έγραφαν ότι η Ζωζώ απεβίωσε. Αυτό είναι τρομερό. Είναι δυνατόν να χτυπάει το τηλέφωνο και να μου λένε "Η Ζωζώ πέθανε"; Γράφουν όλα αυτά για τη Ζωζώ για να πατήσεις στο site να δεις τη διαφήμιση;

Υπάρχουν πολλά άσχημα σχόλια κάθε φορά που μπαίνει στο νοσοκομείο ή τότε με το αναπηρικό καροτσάκι που είχε χτυπήσει το πόδι της, όπως "και αρκετά έζησε", δεν καταλαβαίνω πραγματικά», πρόσθεσε η ίδια, φανερά ενοχλημένη.

«Αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν αυτά, θα ήθελαν αυτό να συμβεί στη μαμά της ή τη γιαγιά τους; Νευρίασα πάρα πολύ», τόνισε η κολλητή φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη, εξηγώντας πως δεν άφησε αυτά τα σχόλια να φτάσουν στην αγαπημένη σταρ.