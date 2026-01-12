Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - «Τα κατάφερε για άλλη μια φορά»

Εξιτήριο πήρε η Ζωζώ Σαπουντζάκη πήρε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/1), σύμφωνα με το Πρωινό, αν και οι πληροφορίες μέσα στο Σαββατοκύριακο ανέφεραν ότι η αγαπημένη σταρ παρέμενε ακόμα μέσα στο νοσοκομείο.
Όπως ανέφερε η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, η Ζωζώ Σαπουντζάκη μεταφέρθηκε σπίτι της με ασθενοφόρο και είναι καλά, ενώ στο Πρωινό μίλησε η κολλητή φίλη και συνεργάτιδά της, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, η οποία δεν έκρυψε τον θυμό της για δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η «βασίλισσα της Νύχτας» έχει φύγει από τη ζωή.
«Πήρε εξιτήριο, είναι πολύ καλά και αισιόδοξη, τα κατάφερε για άλλη μια φορά. Είναι στο σπίτι της με μεγάλη περιποίηση. Ο γιατρός είπε να αναρρώσει και μετά θα βγούμε έξω να το γιορτάσουμε», είπε αρχικά η Σταυρίνα Ευστρατιάδου.
«Υπήρχαν δημοσιεύματα που έγραφαν ότι η Ζωζώ απεβίωσε. Αυτό είναι τρομερό. Είναι δυνατόν να χτυπάει το τηλέφωνο και να μου λένε "Η Ζωζώ πέθανε"; Γράφουν όλα αυτά για τη Ζωζώ για να πατήσεις στο site να δεις τη διαφήμιση;
Υπάρχουν πολλά άσχημα σχόλια κάθε φορά που μπαίνει στο νοσοκομείο ή τότε με το αναπηρικό καροτσάκι που είχε χτυπήσει το πόδι της, όπως "και αρκετά έζησε", δεν καταλαβαίνω πραγματικά», πρόσθεσε η ίδια, φανερά ενοχλημένη.
«Αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν αυτά, θα ήθελαν αυτό να συμβεί στη μαμά της ή τη γιαγιά τους; Νευρίασα πάρα πολύ», τόνισε η κολλητή φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη, εξηγώντας πως δεν άφησε αυτά τα σχόλια να φτάσουν στην αγαπημένη σταρ.
- Χριστίνα Χαλιλοπούλου: «Ήμουν πάντα "η κόρη του γύφτου" για τους μη τσιγγάνους»
- Αγρότες: Άρχισαν τα «παρατράγουδα» λίγο πριν τη συνάντηση - Ένταση με αφορμή τις επιτροπές
- Σλοβάκος δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση αλλά υπουργοί τον κατηγορούν - «Φταίνε οι δηλώσεις του»
- Ξέσπασε σε κλάματα η Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Είμαι σε σοκ» - «Μου μίλησε λες και είμαι το τελευταίο σκουπίδι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.