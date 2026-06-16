Τζέιμς Φράνκο: Μας δουλεύει ή είναι AI; Η περίεργη επιστροφή του «χαμένου» σταρ στο TikTok

Ο Τζέιμς Φράνκο,ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος είχε εξαφανιστεί εντελώς από το Χόλιγουντ το 2018 μετά από σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση, έκανε μια εντελώς απρόσμενη εμφάνιση.

Τι συμβαίνει με τα περίεργα βίντεο στο TikTok;

Ο Φράνκο δημιούργησε έναν λογαριασμό με το όνομα @jamesfranco2319 και άρχισε να ανεβάζει το ένα αλλόκοτο βίντεο μετά το άλλο. Στα πλάνα φαίνεται να περπατάει νευρικά πάνω-κάτω σε ένα δωμάτιο, να συμπεριφέρεται περίεργα και να φοράει μια μπλε μπλούζα που γράφει πάνω «Bruce Robinson».

Οι θαυμαστές του αμέσως αναρωτήθηκαν: «Μήπως αυτό το βίντεο είναι φτιαγμένο από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI);»

Ο ίδιος, πάντως, προσπάθησε να τους πείσει για το αντίθετο, λέγοντας στην κάμερα:

«Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τζέιμς Φράνκο. Ο πραγματικός Τζέιμς Φράνκο. Είμαι στο σπίτι μου και δεν διαφημίζω τίποτα.

Έφτιαξα αυτόν τον λογαριασμό γιατί συμβαίνουν κάποια σοβαρά πράγματα. Κοιτάξτε, αυτό είναι αληθινό. Είμαι εγώ, όχι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα μπορούσε μια AI να το κάνει αυτό;»

Στη συνέχεια, έγραψε το όνομα του λογαριασμού του σε ένα χαρτί και πρόσθεσε όλο μυστήριο:

«Ξέρω ότι μπορεί να φαίνομαι τρελός, αλλά δεν υπάρχει κάποιου είδους κόλπο. Είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να πω πολλά τώρα.

Απλώς ακολουθήστε με, για να δω ποιοι είστε μαζί μου, και θα σας δείξω μερικά τρελά πράγματα!»

Αυτή η ξαφνική επιστροφή έρχεται μετά από χρόνια απόλυτης σιωπής. Η καριέρα του Φράνκο τελείωσε το 2018, όταν οι καταγγελίες εις βάρος του ήρθαν στο φως.

Ο Σεθ Ρόγκεν, κολλητός του φίλος και συνεργάτης σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, πήρε αμέσως αποστάσεις από εκείνον.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σεθ Ρόγκεν ρωτήθηκε για το πώς ένιωσε που έβαλε τέλος σε αυτή τη σχέση. Αν και απέφυγε τις πολλές λεπτομέρειες, παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ότι ο τερματισμός αυτής της φιλίας παραμένει για εκείνον ένα βαθιά προσωπικό και δύσκολο θέμα.