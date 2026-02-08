Τζέιμς Ντιν: Η γυναίκα που του ράγισε την καρδιά λίγους μήνες πριν το δυστύχημα είχε επίσης άδοξο τέλος

Ο Τζέιμς Ντιν είχε μια από τις πιο εντυπωσιακά σύντομες καριέρες οποιουδήποτε αστέρα του κινηματογράφου. Σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο και σε μόνο τρεις ταινίες - «Ανατολικά της Εδέμ», «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και «Ο Γίγας» ο Ντιν πέρασε στην ιστορία, ταυτιζόμενος ως φιγούρα με την ανήσυχη αμερικανική νεολαία των 50s.

Όταν σκοτώθηκε στο τροχαίο με την Porsche 550 Spyder την οποία αποκαλούσε Little Bastard ήταν μόλις 24 χρονών. Είχε γεννηθεί στις 8 Φεβρουαρίου του 1931, δεν είχε προλάβει να γευτεί καλά καλά τη δόξα, είχε όμως προλάβει να ζήσει έναν μεγάλο έρωτα, έναν έρωτα που λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του του ράγισε την καρδιά.

Η γνωριμία του Τζέιμς Ντιν με την Άννα Μαρία Πιερατζέλι

Με την Άννα Μαρία Πιεραντζέλι γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1954 στα στούντιο της Warner bros με την οποία ο Ντιν είχε συμβόλαιο.

Η πρώτη του ταινία το «Ανατολικά της Εδέμ» ήταν ακόμη στο στάδιο του μοντάζ κι εκείνος είχε ξεκινήσει ήδη το «Επαναστάτης χωρίς Αιτία» του Νίκολας Ρέι.

Όμορφος, μελαγχολικός και ολίγον εκκεντρικός ο Τζέιμς Ντιν στα 23 του χρόνια θεωρήθηκε ένα ανερχόμενο αστέρι που άξιζε προσοχής.

Εξίσου ανοδική θεωρούνταν και η καριέρα της Πιεραντζέλι, που ήταν έναν χρόνο μικρότερή του. Η ταινία «Tomorrow Is Too Late» του Λεονίντ Μογκί της είχε χαρίσει ήδη από την ηλικία των 17 ετών την Αργυρή Κορδέλα Α΄ Γυναικείου Ρόλου από την Ένωση Ιταλών Κριτικών Κινηματογράφου.

Στο Χόλιγουντ, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το Teresa (1951) του Φρεντ Τσίνεμαν, δίπλα στον Μάρλον Μπράντο, το Sombrero (1953) του Νόρμαν Φόστερ και το The Story of Three Loves (1953) των Γκότφριντ Ράινχαρντ και Βινσέντε Μινέλι, απέναντι από τον Κερκ Ντάγκλας, με τον οποίο είχε μια σύντομη ερωτική σχέση.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επόμενης ταινίας της -του επικού φιλμ της Warner «The Silver Chalice», με συμπρωταγωνιστή τον Πολ Νιούμαν- τον Μάιο του 1954, η Πιεραντζέλι γνωρίστηκε για πρώτη φορά με τον Ντιν. Όταν ο Νιούμαν τους σύστησε, η φλόγα άναψε αμέσως.

Ο μεγάλος έρωτας που έφτασε σε πρόταση γάμου

Το ζευγάρι έστρεψε αμέσως πάνω του τους φακούς των παπαράτσι που τους ακολουθούσαν στα εστιατόρια της Σάντα Μόνικα όπου δειπνούσαν μετά τη δουλειά.

Εκείνος τη φώναζε «Αναρέλα» (λογοπαίγνιο με το όνομά της και το Cinderella [Σταχτοπούτα], της χάριζε κοσμήματα, τη φωτογράφιζε, έφευγαν και φώλιαζαν τον έρωτά τους σε ένα σπιτάκι στην ακτή της Καλιφόρνια δίπλα στη θάλασσα.

«Μερικές φορές απλώς περπατούσαμε στην παραλία, χωρίς να μιλάμε, αλλά επικοινωνώντας σιωπηλά μεταξύ μας. Καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον απόλυτα. Ήμασταν σαν τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, μαζί και αχώριστοι. Κάποιες φορές στην παραλία αγαπιόμασταν τόσο πολύ που θέλαμε απλώς να περπατήσουμε μαζί μέσα στη θάλασσα, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, γιατί ξέραμε ότι τότε θα ήμασταν για πάντα μαζί», είχε εξομολογηθεί η Πιεραντζέλι χρόνια αργότερα.

Αυτή ήταν και η πρώτη σοβαρή σχέση του Τζέιμς Ντιν έπειτα από πολλές σύντομες περιπέτειες που είχε, αλλά και κουτσομπολιά που υπήρξαν για τη σεξουαλικότητά του.

Η παρεμβατική μητέρα της Πιεραντζέλι

Αν και ο έρωτας ήταν ισχυρός, προβλήματα υπήρξαν από την αρχή και ήταν κυρίως ένα... η μητέρα της Πιεραντζέλι.

Μητέρα και μάνατζερ η Ενρικέτα Ρομίτι Πιεραντζέλι είχε υπό τον απόλυτο έλεγχό της και τις δυο της κόρες ( σ.σ. Η Άννα είχε μια δίδυμη αδελφή την Μαρία Παβάν) και ήταν αποφασισμένη να τις κρατήσει μακριά από κάθε ρομαντική σχέση που θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη τους.

Για τον Ντιν είχε σοβαρές επιφυλάξεις και τον θεωρούσε ανοικοκύρευτο και αγενή, ενώ επίσης πρόβλημα αποτελούσε ότι δεν ήταν θρησκευόμενος και η Ενρικέτα ήταν βαθιά καθολική.

Ο Ντιν έκανε προσπάθειες για να δημιουργήσει μια πιο αρεστή εικόνα ωστόσο έπεφταν στο κενό.

Η πρόταση γάμου και η «προδοσία»

Η Πιεραντζέλι και ο Ντιν συνέχισαν να βλέπονται κρυφά μέχρι τον Νοέμβριο του 1954 και εκείνος μόλις έξι μήνες μετά την αρχή του ειδυλλίου τους της ζήτησε να τον παντρευτεί. Εκείνη ενστικτωδώς είπε ναι, αλλά δύο μέρες αργότερα όχι μόνο το πήρε πίσω, αλλά του είπε ότι δεν μπορούν να ξανασυναντηθούν.

Πίσω από αυτό βρισκόταν η μητέρα της καθώς δεν της έδωσε τη συγκατάθεσή της.

Αυτό ήταν το πρώτο πλήγμα. Πριν όμως τελειώσει εκείνος ο μήνας θα ερχόταν το δεύτερο. Η Πιεραντζέλι παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Βικ Νταμόνε, Ιταλοαμερικανό και καθολικό.

Περιττό να πούμε ότι ο Ντιν ήταν συντετριμμένος.

Ο θάνατος του Τζέιμς Ντιν

Αν και ακολούθησαν κι άλλες σύντομες σχέσεις, όπως και μία με την Ούρσουλα Άντρες, επτά μήνες μετά τον χωρισμό του με την Πιεραντζέλι ο Ντιν σκοτώθηκε στο τροχαίο.

Ένας από τους θρύλους που ακολουθεί τον θάνατό του, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από αξιόπιστες πηγές είναι ότι στο ντουλαπάκι του κατεστραμμένου αυτοκινήτου του βρέθηκε ένα γράμμα στο οποίο ζητούσε για άλλη μια φορά από την Πιεραντζέλι να τον παντρευτεί.

Το νήμα της ζωής της Πιεραντζέλι κόπηκε επίσης τραγικά και νωρίς

Η Πιεραντζέλι τον Αύγουστο του 1955 απέκτησε το πρώτο της παιδί, τον Πέρι, με τον Νταμόνε, αλλά τέσσερα χρόνια αργότερα χώρισε από τον σύζυγό της και ξεκίνησε μια μακρόχρονη δικαστική διαμάχη για την κηδεμονία (την οποία τελικά έχασε).

Αφού έζησε για ένα διάστημα στη Ρώμη, παντρεύτηκε τον συνθέτη και μαέστρο Αρμάντο Τροβαγιόλι στο Λονδίνο, στις 14 Φεβρουαρίου 1962. Την επόμενη χρονιά το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Χάουαρντ Αντρέα, αλλά και αυτός ο δεύτερος γάμος κατέληξε σε διαζύγιο και σε άλλη μία απώλεια κηδεμονίας.

Η Πιεραντζέλι επέστρεψε τότε στο Λος Άντζελες, όπου -παρά τη βοήθεια της αδελφής της Μαρίας και της στενής της φίλης Ντέμπι Ρέινολντς- δεν κατάφερε να αναβιώσει την καριέρα της.

Ύστερα από νέες αποτυχημένες σχέσεις, πικρές διαμάχες με τις ιταλικές φορολογικές αρχές και ολοένα αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα, η Πιεραντζέλι βυθίστηκε σε βαριά κατάθλιψη και εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1971 βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Ήταν μόλις 39 ετών. Η αδελφή της την κήδεψε στο Ρυέιγ-Μαλμεζόν, προάστιο του Παρισιού.

«Δεν νομίζω ότι μπορεί πια να με σώσει κανένας άντρας», είχε γράψει η Πιεραντζέλι σε μια φίλη της δύο μήνες νωρίτερα σύμφωνα με τη Vogue. «Νομίζω ότι ίσως είναι πια πολύ αργά. Νομίζω ότι ήμουν προορισμένη να ζήσω και να πεθάνω μόνη. Η αγάπη είναι μακριά, κάπου βαθιά μέσα μου. Η αγάπη μου πέθανε στο τιμόνι μιας Porsche.»