Τζέισον Μομόα: Εμφανίστηκε με ροζ παντόφλες στο Φεστιβάλ Βενετίας και έκανε πάταγο

Με ροζ σύνολο από την κορυφή ως ... τα νύχια κυριολεκτικά εμφανίστηκε ο ηθοποιός Τζέισον Μομόα και έκλεψε την παράσταση, προκαλώντας χαμό στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Όχι μόνο δεν φόρεσε μαύρο, αυστηρό κοστούμι -όπως συνηθίζουν να φορούν οι περισσότεροι άντρες καλεσμένοι σε τέτοιες εκδηλώσεις-, αλλά επέλεξε ένα ροζ κοστούμι, συνδυάζοντάς το με ροζ σανδάλια Birkenstock, κάνοντας μία από τις πιο τολμηρές εμφανίσεις, που έχουμε δει από αυτόν στο κόκκινο χαλί.

Ως τελευταία πινελιά για να ολοκληρώσει το total pink look του, ο ηθοποιός δεν δίστασε να βάψει τα νύχια των ποδιών του στην ίδια απόχρωση, τραβώντας όλα τα φλας των φωτογράφων.

Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιλέγει να βάλει ροζ αποχρώσεις σε κόκκινο χαλί, καθώς στα Όσκαρ του 2019 είχε διαλέξει ένα βελούδινο ροζ σμόκιν Fendi, που είχε συνδυάσει με ένα scrunchie στον ίδιο τόνο.

Μάλιστα το 2020 είχε δηλώσει στο InStyle: «Το ροζ είναι απλά ένα υπέροχο χρώμα. Και είμαι αρκετά σίγουρος για την αρρενωπότητά μου. Δεν με νοιάζει καθόλου τι πιστεύει ο κόσμος».

Ο 46χρονος ηθοποιός, που βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της ταινίας «In The Hand Of Dante», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τους Τζέραλντ Μπάτλερ, Γκαλ Γκαντότ και Τζον Μάλκοβιτς, δείχνει πιο ανανεωμένος και γοητευτικός από ποτέ, κάνοντας πλάκα με τους φωτογράφους, οι οποίοι τον επιδοκίμαζαν φανερά.

Jason Momoa puts on a show for photographers here in Venice. pic.twitter.com/rmMeuzWID7 — The Hollywood Reporter (@THR) September 3, 2025