Τζέισον Μομόα: Το τρυφερό φιλί με την 33χρονη σύντροφο του στο κόκκινο χαλί του «The Wrecking Crew»

Εμφανώς ερωτευμένος εμφανίστηκε ο Τζέισον Μαμόα στο κόκκινο χαλί της νέας του ταινίας «The Wrecking Ball» στη Νέα Υόρκη, μαζί με την σύντροφο του, Adria Arjona.

Ο 46χρονος ηθοποιός, που βρίσκεται σε σχέση με την 33χρονη σταρ της σειράς «Andor» από τον Μάιο του 2024, έδωσε ένα τρυφερό φιλί με την αγαπημένη του μπροστά σε όλες τις κάμερες που τους φωτογράφιζαν ενόψει της πρεμιέρας της νέας του ταινίας.

Ο Τζέισον επέλεξε να κάνει άλλη μια εκκεντρική εμφάνιση με ένα μοβ βελούδινο κοστούμι, ενώ ξεχώρισε το παραδοσιακό κολιέ από τη γενέτειρά του, τη Χαβάη.

Adria Arjona and Jason Momoa attend "The Wrecking Crew" New York Screening at Regal Times Square in New York City.



More: #JasonMomoa #AdriaArjona 🎥 Jamie McCarthy 👉 https://t.co/fTX3eqgEGB pic.twitter.com/NKGMngw7vS — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) January 16, 2026

Η Adria, από την άλλη, επέλεξε ένα ημιδιαφανές μαύρο φόρεμα που αναδείκνυε την σιλουέτα της. Το ζευγάρι φαινόταν πιο ευτυχισμένο από ποτέ, ενώ ο ηθοποιός τράβηξε τα κλικ των φωτογράφων όταν έβγαλε ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ και έσπασε με εντυπωσιακή κίνηση την πινακίδα της ταινίας, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κωμωδία του Amazon Prime, στο πλευρό του σταρ των ταινιών δράσης, Dave Bautista. Οι δύο τους υποδύονται αποξενωμένους ετεροθαλείς αδελφούς, οι οποίοι έρχονται ξανά κοντά όταν αποκαλύπτουν μια σκοτεινή συνωμοσία μετά τον θάνατο του πατέρα τους.