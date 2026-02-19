Τζέισον Μπέιτμαν: Ο λόγος που έκοψε αλκοόλ και ναρκωτικά ήταν για να μην τσακώνεται με τη γυναίκα του

Τον λόγο που έκοψε την κοκαΐνη και το αλκοόλ το 2004, τρία χρόνια μετά τον γάμο του με τη σύζυγό του, Αμάντα Άνκα, αποκάλυψε ο Τζέισον Μπέιτμαν, δηλώνοντας πως ήθελε να μειώσει τις εντάσεις στη σχέση τους.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο The Hollywood Reporter την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ο 57χρονος ηθοποιός εξήγησε πως η σύζυγός του τον παρότρυνε συνέχεια να σταματήσει αυτές τις ανθυγιεινές συνήθειες, ενώ αποκάλυψε ότι συνέχεια διαπραγματεύονταν για το ίδιο θέμα.

Ο Μπέιτμαν ανέφερε: «Η Αμάντα μου έλεγε "αυτό το σταγόνα-σταγόνα είναι εκνευριστικά απρόβλεπτο", Τζέισον» και εξήγησε πως ενώ ένιωθε ότι η νηφαλιότητά του απείχε έξι μήνες, μετά από κάποια πισωγυρίσματα, τελικά πήρε την απόφαση.

«Αν μπορούσα να προσγειώσω αυτό το αεροπλάνο τώρα, θα μείωνε πολύ τις εντάσεις στον γάμο μας, οπότε ας το κάνουμε επιτέλους», είπε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1988 σε αγώνα των LA Kings, όμως η Άνκα δεν έβγαινε ραντεβού μαζί του για σχεδόν δέκα χρόνια λόγω της άστατης ζωής του ηθοποιού στο Χόλιγουντ.

«Δεν μου άρεσε το πού βρισκόταν τότε», είχε δηλώσει η ίδια στο GQ το 2013. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τελικά το 2001.