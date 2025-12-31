Μενού

Τζένη Μπαλατσινού: Αποχαιρετά το 2025 με 20 αγαπημένες φωτογραφίες με την οικογένειά της

Η Τζένη Μπαλατσινού κλείνει το «κεφάλαιο 2025», δημοσιεύοντας 20 «κλικ» από τις πιο αγαπημένες στιγμές που έζησε με την οικογένειά της κατά τη διάρκεια του έτους.

Τζένη Μπαλατσινού Βασίλης Κικίλιας
Λίγες ώρες έμειναν μέχρι να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του 2026. Το 2025 φτάνει στο τέλος του και η 31η Δεκεμβρίου αποτελεί συνήθως την ημέρα, που ανατρέχουμε σε όσα ζήσαμε, μάθαμε και είδαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, που αφήνουμε πίσω μας.

Μια ανάσα, λοιπόν, πριν γυρίσουμε σελίδα, η Τζένη Μπαλατσινού κάνει τον δικό της απολογισμό και θυμάται μερικές από τις πιο ανέμελες και γεμάτες χαρά στιγμές το 2025.

Η executive consultant του JennyGr έκανε μια αναδρομή σε όσα βίωσε αυτή τη χρονιά και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμές που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη.

