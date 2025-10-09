Τζένιφερ Άνιστον: Αποκάλυψε τη μάχη που έδωσε για να αποκτήσει παιδί και δεν ήξερε κανείς

H διάσημη ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον εκμυστηρεύτηκε την μυστική μάχη που έδινε για 20 χρόνια προκειμένου να αποκτήσει παιδί.

Δίνοντας σπάνια συνέντευξη στο περιοδικό Harper’s Bazaar UK, η Άνιστον αποκάλυψε την μεγάλη επιθυμία που είχε να αποκτήσει παιδιά διαψεύδοντας τις φήμες ότι δεν ήθελε να γίνει μητέρα «για εγωιστικούς λόγους».

Από την στιγμή που εισήλθε στον κόσμο του κινηματογράφου, η Τζένιφερ Άνιστον υπήρξε μια από τις πιο πολυσυζητημένες γυναίκες στον πλανήτη. Από το διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ το 2005 μέχρι την πολυετή σιωπή της για την αδιάκοπη εμμονή του Ίντερνετ για το αν θα κάνει παιδιά, επιτέλους δηλώνει πως βρίσκεται σε μια περίοδο ηρεμίας και αποκαλύπτει νέες πληροφορίες για το πώς βίωνε την ιδέα της μητρότητας.

Σε μια σπάνια, λοιπόν, εξομολόγηση, η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε: «Δεν ήξερε κανείς την ιστορία μου, ούτε τι είχα περάσει τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να δημιουργήσω μια οικογένεια, επειδή δεν βγαίνω να τους πω τα ιατρικά μου προβλήματα. Αυτό δεν αφορά κανέναν. Αλλά έρχεται μία στιγμή που δεν μπορείς να κάνεις τον κουφό – την ιστορία πως για το ότι δεν θα κάνω παιδί, δεν θα κάνω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια και εργασιομανής. Με επηρεάζει – είναι απλά ένας άνθρωπος. Όλοι είμαστε άνθρωποι».

Ακόμη διέψευσε ότι ο χωρισμός της με τον Μπράντ Πιτ σχετιζόταν με το γεγονός ότι δεν ήθελε να κάνει παιδιά, αποκαλώντας αυτή την φήμη «ένα απόλυτο ψέμα».

Ο Πιτ απέκτησε έξι παιδιά με την Αντζελίνα Τζολί, ενώ η Άνιστον, υπέφερε μυστικά από ανεπιτυχείς θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης όπως αναφέρεται στο metro.co.uk

Ενώ είπε ότι είναι ευγνώμων που η κουλτούρα των ταμπλόιντ είναι πλέον λιγότερο βάναυση από ό,τι ήταν τη δεκαετία του '90, αναρωτήθηκε αν η ίδια σκληρότητα έχει μόλις μεταφερθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας: «Οπότε τώρα οποιοσδήποτε ηλίθιος μπορεί να παραμείνει ανώνυμος και να γράψει ό,τι στο καλό θέλει...»

«Ο κύκλος των ειδήσεων είναι τόσο γρήγορος, που απλά εξαφανίζεται. Φυσικά, υπάρχουν στιγμές που νιώθω αυτό το αίσθημα δικαιοσύνης – όταν έχει ειπωθεί κάτι που δεν είναι αλήθεια και πρέπει να διορθώσω το λάθος. Και τότε σκέφτομαι: Πρέπει, πραγματικά; Η οικογένειά μου ξέρει την αλήθεια για μένα, οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια για μένα», πρόσθεσε.

Τέλος, μίλησε για το κίνητρό της να γράψει ένα άρθρο γνώμης για τη μάχη της με τη γονιμότητα το 2016, λέγοντας:

«Το έκανα επειδή γνώριζα πολλές γυναίκες εκείνη την εποχή που προσπαθούσαν να κάνουν παιδιά, περνόντας εξωσωματική γονιμοποίηση. Έτσι, ένιωσα ότι δεν ήταν μόνο για μένα, αλλά και για οποιεσδήποτε γυναίκες αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα».