Τζένιφερ Άνιστον: Επισημοποίησε τη σχέση της με τον Τζίμ Κέρτις - Οι ευχές για τα γενέθλιά του και η αγκαλιά

Τους τελευταίους μήνες οι φήμες ότι η Τζένιφερ Άνιστον έχει βρει την ευτυχία στο πρόσωπο του συγγραφέα και υπνοθεραπευτή, Τζιμ Κέρτις, είχαν φουντώσει, αλλά η σταρ του Χόλιγουντ δεν είχε επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει όσα ακούγονταν.
Όλα αυτά μέχρι τώρα γιατί σήμερα Δευτέρα (3/11) με αφορμή τα γενέθλιά του η Τζένιφερ Άνιστον επισημοποίησε τη σχέση τους μέσω ανάρτησης στο Instagram όπου του ευχήθηκε με έναν πολύ τρυφερό τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για το αν είναι ζευγάρι ή όχι.
«Χρόνια πολλά, αγάπη μου! Ευλογημένη», έγραψε η Άνιστον, η οποία αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό στα '90s ως Ρέιτσελ στα κλασικά πλέον «Φιλαράκια», ανεβάζοντας μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία οι δυο τους είναι αγκαλιά.
