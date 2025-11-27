Τζένιφερ Άνιστον και Μπραντ Πιτ: 20 χρόνια μετά το διαζύγιο μάθαμε την αγαπημένη τους συνήθεια

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά είκοσι ολόκληρα χρόνια έχουν συμπληρωθεί από το πολυσυζητημένο διαζύγιο της Τζένιφερ Άνιστον από τον Μπραντ Πιτ. Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ - αν όχι του πλανήτη - γνωρίστηκε το 1998 και δύο χρόνια αργότερα, το 2000, παντρεύτηκε στο Μαλιμπού.

Κάθε του εμφάνιση γινόταν talk of the town και όλοι μιλούσαν για το πιο iconic ζευγάρι της διεθνούς showbiz. Κάπου στο 2005, το παραμύθι τελειώνει, με τους δυο τους να παίρνουν διαζύγιο. Ο Μπραντ Πιτ ήταν ήδη σε σχέση με την Αντζελίνα Τζολί.

Μπορεί αυτός ο γάμος να μην είχε happy end, ωστόσο μέχρι σήμερα - 20 χρόνια μετά - όλοι θυμούνται αυτό το ειδύλλιο. Ο Τζακ Όσμπορν, σε πρόσφατη εξομολόγησή του στο «I’m a Celebrity... Get Me Out of Here», που συμμετέχει, αποκάλυψε όσα του είπε ο Μπραντ Πιτ σε συνάντησή τους στο Green Room των βραβείων Emmy - πριν από πολλά χρόνια.

