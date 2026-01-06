Τζένιφερ Άνιστον: «Πολύ ευτυχισμένη» στο πλευρό του αγαπημένου της Τζιμ Κέρτις

Η Τζένιφερ Άνιστον μπήκε στο 2026 έχοντας στο πλευρό της τον Τζιμ Κέρτις. Και είναι χαρούμενη για αυτό. Έξι μήνες αφότου η ηθοποιός και ο υπνοθεραπευτής ξεκίνησαν να κάνουν dating για πρώτη φορά, είναι πλέον πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Και είμαστε και εμείς μαζί τους.
Στο περιοδικό People, διαβάζουμε ότι «είχε ένα υπέροχο τέλος η χρονιά για την Τζένιφερ και νιώθει πολύ καλά για το πού πάνε τα πράγματα με τον Τζιμ».
