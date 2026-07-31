Τζένιφερ Γκάρνερ: Σπάνια δημόσια έξοδος με την 20χρονη κόρη της, Βάιολετ, που είναι ίδια ο Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Γκάρνερ και η μεγαλύτερη κόρη της, Βάιολετ Άφλεκ, απαθανατίστηκαν πρόσφατα σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εξόδου τους. Μαμά και κόρη απόλαυσαν το γεύμα τους, περνώντας ποιοτικό χρόνο μαζί, χωρίς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η 20χρονη, που γενικότερα κρατάει χαμηλό προφίλ ως προς τα μέσα ενημέρωσης, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο για το πόσο μεγάλωσε όσο και για την ομοιότητα που έχει με τον πατέρα της, Μπεν Άφλεκ.

Η Βάιολετ είναι το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά που απέκτησαν η Τζένιφερ Γκάρνερ και ο Μπεν Άφλεκ κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Το πρώην ζευγάρι έχει, επίσης, τη 17χρονη Σεραφίνα και τον 13χρονο Σάμιουελ. Παρά τον χωρισμό τους, οι δύο ηθοποιοί έχουν καταφέρει να προστατέψουν απόλυτα την ιδιωτικότητα των παιδιών τους, κρατώντας τα όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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