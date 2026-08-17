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Τζόνι Ντεπ: Επιστρέφει στην έκτη ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής; - Το πρώτο βήμα έγινε

Όλοι ελπίζουν ότι ο Τζόνι Ντεπ θα πει το πολυπόθητο «ναι» και θα επιστρέψει στην έκτη ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής.

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Johnny Depp | Associated Press
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Η έκτη ταινία των «Πειρατών της Καραϊβικής» βρίσκεται πλέον σε καλό δρόμο αφού η παραγωγή βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. Η ερώτηση πολλών, παραμένει φυσικά, το κατά πόσο ο Τζόνι Ντεπ θα επιστρέψει ως Τζακ Σπάροου.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του παραγωγού Τζέρι Μπρουκχάιμερ, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις, ενώ παράλληλα οι δημιουργοί εργάζονται πάνω στο σενάριο της νέας ταινίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπρουκχάιμερ δήλωσε στο Deadline πως «μιλάμε με τον Τζόνι Ντεπ, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο και ελπίζουμε να καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε».

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