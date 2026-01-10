Τζώνυ Θεοδωρίδης: Το τελευταίο τηλεφώνημα με τον Αμπέρτο Εσκενάζυ - «Μιλήσαμε δύο μέρες πριν φύγει»

Ο θάνατος του ηθοποιού Αλμπέρτο Εσκενάζυ από καρκίνο τον περασμένο Δεκέμβριο βύθισε σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, με πολλούς να μιλούν για έναν πολύ ευγενικό άνθρωπο, ταλαντούχο και με ζεστασιά.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά το τελευταίο διάστημα ήταν και ο Τζώνη Θεοδωρίδης, με τον οποίο ετοιμάζονταν να συνεργαστούν ξανά. Μάλιστα, μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live», ο ηθοποιός αποκάλυψε το τελευταίο τους τηλεφώνημα πριν φύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

«Κάναμε μια συνεργασία το περασμένο καλοκαίρι και σχεδιάζαμε να κάνουμε πράγματα για του χρόνου το καλοκαίρι. Μιλήσαμε δύο μέρες πριν φύγει. Είχαμε να κάνουμε μια φωτογράφιση μαζί. Μου ήρθε ξαφνικό. Μου έλεγε για το κοστούμι που μου έχει ετοιμάσει και με ρωτούσε αν τραγουδάω για να μου έγραφε ο Κώστας Μπίγαλης ένα τραγούδι. Από ότι ξέρω ο Κώστας το έχει γράψει για την παράσταση», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, αποκάλυψε την πρόσθεση η παράσταση να ανέβει: «Σχεδιάζουμε με την κόρη του τη Σάρα και με τον Λέοντα τον γιο του να κάνουμε τη δουλειά στη μνήμη του Αλμπέρτο. Μου στοίχισε πολύ».