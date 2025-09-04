Τζόρτζιο Αρμάνι: «Έγραψε ιστορία» λέει η Ντονατέλα Βερσάτσε - Ο κόσμος της μόδας τον αποχαιρετά

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο Ιταλός σχεδιαστής που άλλαξε την πορεία της μόδας, πέθανε στο Μιλάνο σε ηλικία 91 ετών, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα.

Μέχρι τις τελευταίες του μέρες παρέμεινε ενεργός στα πρότζεκτ του Ομίλου Armani, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή του στο όραμά του.

Milan, 4 September 2025 – With infinite sorrow, the Armani Group announces the passing of its creator, founder, and tireless driving force: Giorgio Armani.



Il Signor Armani, as he was always respectfully and admiringly called by employees and collaborators, passed away… pic.twitter.com/7lMIdpw5oX — Armani (@armani) September 4, 2025

Η αυτοκρατορία του Τζόρτζιο Αρμάνι

Από το 1975, ο Αρμάνι ηγήθηκε του Armani Group, που περιλαμβάνει τα brands Giorgio Armani, Emporio Armani και A/X Armani Exchange. Με μινιμαλιστικό στυλ και διαχρονική κομψότητα, δημιούργησε μια παγκόσμια αυτοκρατορία μόδας που επηρέασε γενιές σχεδιαστών και καταναλωτών.

Ο Αρμάνι καθόρισε τη δεκαετία του 1980 με τις αέρινες σιλουέτες και την άνεση που εισήγαγε στην υψηλή ραπτική.

Η Vogue τον χαρακτήρισε ως τον σχεδιαστή που «διαμόρφωσε την πορεία της μόδας πέρα από τη δεκαετία του ’80».

Το «αντίο» από τον κόσμο της μόδας

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της είδησης στο διαδίκτυο, μοντέλα, σχεδιαστές μόδας και διάσημοι απέδωσαν με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φόρο τιμής στον εμβληματικό μόδιστρο και επχειρηματία.

Η Vogue χαρακτηρίζει τον Armani τον σχεδιαστή που «καθόρισε τη δεκαετία του 1980 και διαμόρφωσε την πορεία της μόδας πέρα από αυτήν» σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η εταιρεία μόδας του Armani επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση: «Σε αυτήν την εταιρεία, πάντα νιώθαμε σαν μέρος μιας οικογένειας.

Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που άφησε εκείνος που ίδρυσε και γαλούχησε αυτήν την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση, αλλά ακριβώς στο πνεύμα του εμείς,

οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειας που πάντα συνεργαζόμασταν δίπλα στον κ. Αρμάνι δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε αυτό που έχτισε και να συνεχίσουμε την εταιρεία του στη μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη».

Η σχεδιάστρια Ντονατέλα Βερσάτσε έσπευσε να δημοσιεύσει ένα emoji που απεικονίζει ραγισμένη καρδιά, απαντώντας στην ανακοίνωση του Ομίλου Armani.

«Ο κόσμος έχασε σήμερα έναν γίγαντα. Έγραψε ιστορία και θα τον θυμόμαστε για πάντα» πρόσθεσε σε δική της ανάρτηση.

Γεννημένος στην Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας το 1934, ο Αρμάνι αρχικά ακολούθησε καριέρα στην ιατρική.

Εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο στο Μιλάνο πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του για να καταταγεί στον στρατό. Λίγο αργότερα άρχισε να αναζητά ένα διαφορετικό είδος καριέρας.

Εργάστηκε ως διακοσμητής βιτρινών και αργότερα ως πωλητής στο La Rinascente, πολυκατάστημα στο Μιλάνο και στη συνέχεια ανέλαβε τον σχεδιασμό ανδρικών ενδυμάτων στο Nino Cerruti.

Ήταν 41 ετών όταν δημιούργησε τη δική του εταιρεία. Ο συνεργάτης του, Σέρτζιο Γκαλεότι αρχιτέκτονας, τον έπεισε να πουλήσει το Volkswagen Beetle του για να χρηματοδοτήσει τη δική του εταιρεία.

Ο Γκαλεότι διαχειριζόταν τα οικονομικά, ενώ ο Αρμάνι επικεντρώθηκε στη δημιουργική πλευρά. Όταν ο Γκαλεότι πέθανε το 1995, ο Αρμάνι συνέχισε μόνος του.

Στις 11 Ιουλίου, αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το μέλλον της εταιρείας του, επιβεβαιώνοντας ότι είχε δημιουργήσει το εδώ και καιρό φημολογούμενο Ίδρυμα Giorgio Armani, το οποίο, ενώ στόχευε στη χρηματοδότηση κοινωνικών έργων, διασφάλιζε επίσης ότι ο όμιλος του, αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα συνεχιστεί.

«Ο κ. Αρμάνι συνεβάλε βαθιά στη μόδα, στο ντιζάιν, στην ποπ κουλτούρα. Η ενέργεια, το όραμα και η φινέτσα του έχουν αφήσει το στίγμα τους σε όλο τον κόσμο» έγραψε ο Αυστραλός ηθοποιός Ράσελ Κρόου.

«Τον λάτρευα. Ήταν τόσο ευγενικός. Τόσες πολλές σημαντικές στιγμές στη ζωή μου, βραβεία, γάμος, Γουίμπλετον... όλα με Armani» σημείωσε.

Η Γερμανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κρούγκερ μοιράστηκε τις αναμνήσεις της με τον σχεδιαστή, ο οποίος γιόρτασε τα 91α γενέθλιά του τον περασμένο μήνα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαι απίστευτα λυπημένη που έμαθα για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι» έγραψε.

«Ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους και μέντορες που είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί τους» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ