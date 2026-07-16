Τζούλια Γκάρνερ και Μαρκ Φόστερ: Τίτλοι τέλους μετά από έξι χρόνια γάμου

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός, Τζούλια Γκάρνερ, και ο frontman των Foster the People, Μαρκ Φόστερ, φαίνεται πως αποφάσισαν να βάλουν τέλος στον γάμο τους, έπειτα από έξι χρόνια κοινής πορείας. Την είδηση επιβεβαίωσε το People, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις εξελίξεις.
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