Viral η Τζένιφερ Λόπεζ στο X λόγω αποκαλυπτικού outfit: «Το φορά γιατί μπορεί» - Χαμός στα σχόλια

Μπορεί το ευρωπαϊκό κομμάτι της περιοδείας της Τζένιφερ Λόπεζ να έχει ολοκληρωθεί από τις αρχές Αυγούστου μαζί με κάποιες εξτρά live εμφανίσεις και σε πόλεις της Ασίας, αλλά ένα μικρό απόσπασμα με τη Λατίνα σταρ εν δράσει έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στο X με τους χρήστες της πλατφόρμας να έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα.

Στο εν λόγω βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε από τον χρήστη «Margarito Esparza N.» και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε και από τον χρήστη Matt Pinner, κοντεύοντας να αγγίξει συνολικά τα 10 εκατομμύρια views, βλέπουμε την Τζένιφερ Λόπεζ στη σκηνή να χορεύει και να τραγουδάει με το αποκαλυπτικό outfit της να είναι αυτό που έγινε το «μήλο της έριδος».

Και οι δύο χρήστες που πόσταραν το σχετικό βίντεο σχολίασαν αρνητικά (κοινώς, age shaming has entered the chat όπως θα λέγαμε σε άπταιστα... ελληνικά) το γεγονός ότι η J.Lo στα 55 της (ο πρώτος έκανε και λάθος την ηλικία της) «φοράει αυτό» στη σκηνή, ενώ ο δεύερος αναρωτήθηκε: «Η JLo είναι 56 ετών, γιατί ντύνεται ακόμα έτσι πάνω στη σκηνή;».

Το βίντεο, αλλά και το σχόλιό των Margarito και Matt ήταν αρκετά για να ξεσπάσει «πόλεμος» στα σχόλια με κάποιους να συμφωνούν και να κάνουν λόγο για «κρίση μέσης ηλικίας» ή για «χαμηλή αυτοεκτίμηση». Εδώ θα μπορούσε να πει κάποιος «πιο πονηρεμένος» που έλεγε και μια ψυχή ότι κολλάει ταμάμ το «μην κρίνεις εξ ιδίων τα αλλότρια».

JLo is 56 years old, why is she still dressing like this on stage??

pic.twitter.com/tHUyDAXTQI — 𝐌𝐚𝐭𝐭 𝐏𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 (@Matt_Pinner) November 19, 2025

Ευτυχώς, τα παραπάνω σχόλια ήταν πολύ λιγότερα από τα υποστηρικτικά tweets που απαντούσαν στην αρχική απορία «γιατί το φοράει;» με το αυτονόητο «γιατί μπορεί». Ένας χρήστης δε ρώτησε τον Pinner: «Σε ποια ηλικία θεωρείς ότι πρέπει να σταματήσει;». Και μετά τον ξεκίνησε στα «γαλλικά» που δεν μπορούμε να αναφέρουμε.

«Eπειδή μπορεί και είναι ωραία φορώντας το τη στιγμή που η πλειοψηφία στα 56 τους δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια», «αν το 'χεις γιατί να μην το δείχνεις;», «είναι μοναδική», είναι μόνο μια μικρή γεύση των θετικών σχολίων.

Μάλιστα, δεν έλειψαν και τα πιο χιουμοριστικά σχόλια τύπου που εδώ εμείς θα δωσουμε το 12άρι μας: «Μισό, ποιός παραπονιέται;» και «αν είχα το σώμα της JLo, θα πήγαινα να αγοράσω λαχανικά έτσι. Πλάκα κάνω, ή μήπως όχι;».