The Voice: Σείστηκε το πλατό μόλις μπήκε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε πανικό στο κοινό του The Voice of Greece με την εμφάνισή του στην πρεμιέρα.

Γιώργος Μαζωνάκης The Voice
Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρεμιέρα του The Voice | ΣΚΑΪ / Glomex
Σείστηκε το πλατό στην πρεμιέρα The Voice όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την εμφάνισή του στο πλατό.

Ο παρουσιαστής, Γιώργος Καπουτζίδης, προανήγγειλε τον δημοφιλή τραγουδιστή και μόλις αυτός βγήκε το κοινό ξέσπασε σε επεφημίες και θερμό χειροκρότημα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε χαλαρός και χαμογελαστός, και ο αγκάλιασε Γιώργος Καπουτζίδης τον αγκάλιασε. Το ίδιο έκαναν στη συνέχεια οι Πάνος Μουζουράκης και Χρήστος Μάστορας.

 

