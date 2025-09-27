The Voice: Σείστηκε το πλατό μόλις μπήκε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Σείστηκε το πλατό στην πρεμιέρα The Voice όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την εμφάνισή του στο πλατό.
Ο παρουσιαστής, Γιώργος Καπουτζίδης, προανήγγειλε τον δημοφιλή τραγουδιστή και μόλις αυτός βγήκε το κοινό ξέσπασε σε επεφημίες και θερμό χειροκρότημα.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε χαλαρός και χαμογελαστός, και ο αγκάλιασε Γιώργος Καπουτζίδης τον αγκάλιασε. Το ίδιο έκαναν στη συνέχεια οι Πάνος Μουζουράκης και Χρήστος Μάστορας.
