Ξανά πατέρας ο Τσαλταμπάσης: Οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη. Δύο χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης τους, Θωμαΐδας οι ηθοποιοί απέκτησαν τον γιο τους.

Τα νέα αποκάλυψε ο ηθοποιός δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το μαιευτήριο και γράφοντας «Τα καταφέραμε».

Η ανάρτηση του Τσαλταμπάση από το μαιευτήριο | Instagram/ thanasis_tsaltampasis

«Καλωσόρισες ψυχή μου! Σε περιμένει μια αδελφούλα μούρλια» έγραψε η Αγοραστή Αρβανίτη στη φωτογραφία που δημοσίευσαν και οι δύο ευτυχισμένοι γονείς.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Αγοραστή Αρβανίτη | Instagram/ agorasti_arvaniti



Το ζευγάρι είναι 17 χρόνια μαζί και παντρεύτηκαν το 2023. Στις κοινές τους συνεντεύξεις έχουν μιλήσει ανοιχτά για την κρίση που πέρασε στο παρελθόν η σχέση τους, αλλά και την ειλικρίνεια και τον αλληλοσεβασμό που διατήρησε τη σχέση τους ζωντανή.