Ξανά πατέρας ο Τσαλταμπάσης: Οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη. Δύο χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης τους, Θωμαΐδας οι ηθοποιοί απέκτησαν τον γιο τους.
Τα νέα αποκάλυψε ο ηθοποιός δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το μαιευτήριο και γράφοντας «Τα καταφέραμε».
Διαβάστε ακόμα: Αγοραστή Αρβανίτη: «Στην κρίση της σχέσης μας με τον Θανάση, χάθηκα»
«Καλωσόρισες ψυχή μου! Σε περιμένει μια αδελφούλα μούρλια» έγραψε η Αγοραστή Αρβανίτη στη φωτογραφία που δημοσίευσαν και οι δύο ευτυχισμένοι γονείς.
Το ζευγάρι είναι 17 χρόνια μαζί και παντρεύτηκαν το 2023. Στις κοινές τους συνεντεύξεις έχουν μιλήσει ανοιχτά για την κρίση που πέρασε στο παρελθόν η σχέση τους, αλλά και την ειλικρίνεια και τον αλληλοσεβασμό που διατήρησε τη σχέση τους ζωντανή.
