Ξανά πατέρας ο Τσαλταμπάσης: Οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Γονείς για δεύτερη φορά οι ηθοποιοί Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη. Γεννήθηκε σήμερα Τρίτη (24/2) ο γιος τους.

Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη
Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη | NDP/ ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη. Δύο χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης τους, Θωμαΐδας οι ηθοποιοί απέκτησαν τον γιο τους.

Τα νέα αποκάλυψε ο ηθοποιός δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το μαιευτήριο και γράφοντας «Τα καταφέραμε».

Θανάσης Τσαλταμπάσης
Η ανάρτηση του Τσαλταμπάση από το μαιευτήριο | Instagram/ thanasis_tsaltampasis

«Καλωσόρισες ψυχή μου! Σε περιμένει μια αδελφούλα μούρλια» έγραψε η Αγοραστή Αρβανίτη στη φωτογραφία που δημοσίευσαν και οι δύο ευτυχισμένοι γονείς.

Αγοραστή Αρβανίτη
Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Αγοραστή Αρβανίτη | Instagram/ agorasti_arvaniti

Το ζευγάρι είναι 17 χρόνια μαζί και παντρεύτηκαν το 2023. Στις κοινές τους συνεντεύξεις έχουν μιλήσει ανοιχτά για την κρίση που πέρασε στο παρελθόν η σχέση τους, αλλά και την ειλικρίνεια και τον αλληλοσεβασμό που διατήρησε τη σχέση τους ζωντανή.

