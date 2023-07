Ξανά στη σκηνή με τους «Dogstar» ο Κιάνου Ριβς - Με νέο τραγούδι μετά από 20 χρόνια

Νέα μουσική μετά από 23 χρόνια κυκλοφόρησαν οι Dogstar, το συγκρότημα του Κιάνου Ριβς. Το τελευταίο του άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2000 με τον τίτλο «Happy Ending», ενώ τέσσερα χρόνια νωρίτερα κυκλοφόρησε το «Our Little Visionary». Το 2002 το Dogstar του Κιάνου Ριβς σταμάτησε τα live.

Οι Dogstar, το ροκ συγκρότημα με μπασίστα τον δημοφιλή ηθοποιό Κιάνου Ριβς, τον κιθαρίστα και τραγουδιστή Μπρετ Ντόμροουζ και τον ντράμερ Ρομπ Μέιλχαουζ, επιστρέφουν με το «Everything Turns Around», το πρώτο τραγούδι τους εδώ και 20 χρόνια και σίνγκλ του επερχόμενου άλμπουμ «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το γκρουπ κυκλοφόρησε το «διασκεδαστικό καλοκαιρινό τραγούδι» Everything Turns Around στις 19 Ιουλίου.

Το επερχόμενο «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees» θα κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου. Οι Dogstar δήλωσαν: «Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που επανασυστήνουμε τους Dogstar με το νέο μας single Everything Turns Around. Μας φαίνεται σαν ένα διασκεδαστικό καλοκαιρινό τραγούδι. Έχει ένα ανεβαστικό μήνυμα και μια θετική ατμόσφαιρα που ελπίζουμε να κάνει τη μέρα σας λίγο πιο ανάλαφρη.

Είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια που παίζουμε ζωντανά και ανυπομονούμε να το μοιραστούμε στην επερχόμενη περιοδεία μας».

Ξεκινούν περιοδεία

Μαζί με την κυκλοφορία του άλμπουμ τους, οι Dogstar ανακοίνωσαν μια περιοδεία που ξεκινά στις 10 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2023. Η περιοδεία, με περισσότερες από 25 ημερομηνίες, πραγματοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ, με μια στάση στην Ιαπωνία τον Σεπτέμβριο.

Αυτό προκάλεσε ενθουσιασμό σε πολλούς, καθώς ένας θαυμαστής σχολίασε: «Για τόσα πολλά χρόνια δεν πιστεύαμε καν ότι μια επιστροφή ήταν δυνατή, αυτό είναι σαν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Πραγματικά ανυπομονούμε για όλα αυτά».

Οι Dogstar γνώρισαν μετρημένη επιτυχία στα ενεργά τους χρόνια μετά το ντεμπούτο τους με το Our Little Visionary το 1996, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης από τους Weezer που έκαναν επιτυχίες με τον Buddy Holly.