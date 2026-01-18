Ξεφορτώσου αυτές τις 6 συνήθειες, αν θέλεις το 2026 να είναι καλύτερο από το 2025

Αν κάποιος σου έλεγε «είμαστε υπεύθυνοι για την καθημερινότητά μας», τι θα απαντούσες; Τη σύγχρονη εποχή, που οι υποχρεώσεις και οι δουλειές γεμίζουν ακατάπαυστα τις σελίδες της ατζέντας μας, ο προσωπικός χρόνος θεωρείται πολυτέλεια.

Κάθε ημέρα είναι ακόμα μία «μάχη»: να είμαι συνεπής στη δουλειά, να προλάβω να πάω τα παιδιά στις δραστηριότητες, να περάσω από το σούπερ μάρκετ, να μαγειρέψω, να ετοιμάσω ταπεράκια για την επομένη ημέρα, να συγυρίσω το σπίτι, να πάω γυμναστήριο, και η λίστα δεν έχει τέλος.

Όλοι προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία σε μια καθημερινότητα που έχει τη δύναμη να μας εξαντλήσει. Μέσα σε αυτό το χάος, υπάρχουν ορισμένες συνήθειες που κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το πρόγραμμά μας - χωρίς, όμως, εμείς να το καταλαβαίνουμε.

