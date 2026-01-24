Ξεχνάς συνέχεια πράγματα; Πώς να αλλάξεις αυτή τη συνήθεια, σύμφωνα με την επιστήμη

Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε ένα πράγμα, καθώς μεγαλώνουμε, αυτό θα ήταν να ενισχύσουμε τη μνήμη μας, προκειμένου να σταματήσουμε - επιτέλους - να ξεχνάμε. Αν το βιώνεις, τότε γνωρίζεις πόσο ενοχλητικό είναι.

Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, το γεμάτο πρόγραμμα, η κούραση, το άγχος, αλλά και το πέρασμα του χρόνου, επηρεάζουν τη μνήμη του ανθρώπου χωρίς - πολλές φορές - ούτε ο ίδιος να το συνειδητοποιεί.

Το υπερφορτωμένο πρόγραμμα τον ωθεί συχνά να ξεχνάει πράγματα - δημιουργώντας δυσκολίες ή προβληματάκια στην καθημερινότητά του. Σε περίπτωση που ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, η επιστήμη έχει φροντίσει για εσένα.

