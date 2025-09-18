Ξέσπασε η Αθηνά Οικονομάκου: «Καμιά φορά μου γυρνάει το μάτι» - Η απρόβλεπτη απάντηση σε hater

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε χθες Τετάρτη (17/9) στο Buongiorno και λίγες ώρες μετά θέλησε να ευχαριστήσει μέσω Instagram τους διαδικτυακούς της φίλους για τα θετικά μηνύματα που έλαβε, αλλά και να δώσει μια επική απάντηση σε ένα από τα αρνητικά σχόλια που είχε λάβει.

“Να σας πω κάτι; Έχω λάβει τέτοιο κύμα αγάπης από σχόλια και προσωπικά μηνύματα μετά τη σημερινή μου συνέντευξη που νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη και χαρά.. Δεν είχα κανένα σκοπό να μολύνω αυτό το όμορφο συναίσθημα όμως…”, έγραψε αρχικά η γνωστή ηθοποιός που και φέτος θα πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του Mega, «Έχω Παιδιά».

Και κάπου εκεί η Αθηνά Οικονομάκου ξέσπασε αφού σε επόμενο story δημοσιοποίησε ένα κακόβουλο σχόλιο που είχε δεχτεί από μία γυναίκα, αλλά και τη δική της αντίδραση.

«Δεν είναι με λεφτά που έχεις βγάλει με τον "ιδρώτα" σου, είναι όλα χορηγούμενα αυτά που δείχνεις και διαφημίζεις. Από τα γυαλιά που φοράς μέχρι τα ταξίδια που πας. Σε πληρώνουν για να ανεβάζεις ποστ με πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και κανόνες.

Από την ιδιότητα της ηθοποιού -αν την ασκούσες- ακόμη στη Σκάλα Λακωνίας θα ήσουν. Για να ξέρουμε τι λέμε», ανέφερε το επίμαχο σχόλιο και η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε:

«Επειδή σπανίως μεν, αλλά ως Μανιάτισσα καμιά φορά μου γυρνάει το μάτι… Πολύ θα ήθελα μια φορά, μια "..." (γιατί ως επί το πλείστον γυναίκες είναι) να τολμήσει να πει μπροστά μου αυτά που λέει κρυμμένη πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Καρφάκι δεν μου καίγεται αλλά μιας και σήμερα μιλάμε ανοιχτά, θέλω να πω εκ μέρους πολλών εδώ μέσα πως ΜΠΟΥΧΤΊΣΑΜΕ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ!!!».

Το insta story της Αθηνάς Οικονομάκου | @athinao1konomakou - Instagram

Μάλιστα, όπως φαίνεται η γνωστή ηθοποιός είχε στείλει μήνυμα στη συγκεκριμένη γυναίκα στο οποίο τη ρωτούσε: «Τι κάνεις αύριο; Έχεις κανένα κενό να βρεθούμε;», σχολιάζοντας στη συνέχεια «Περιμένω», εννοώντας για κάποια απάντηση.

Λίγη ώρα αργότερα, η Αθηνά Οικονομάκου επανήλθε με νέο insta story, μέσα από το οποίο εξηγούσε πως τέτοια σχόλια δεν την αγγίζουν, αλλά και τον λόγο για τον οποίο δημοσιοποίησε το παραπάνω κακόβουλο σχόλιο που δέχτηκε.

«Δεν ανέβασα τα προηγούμενα στόρις επειδή θίχτηκα. Αντέδρασα δημόσια ηθελημένα και συνειδητά, γιατί όλα έχουν όρια και συνέπειες.

Θέλω τα παιδιά μου, και τα δικά σου τα παιδιά να μάθουν πως όταν κάποιος παραβιάζει τα όριά τους, όταν τους προσβάλει και τους κακοποιεί σωματικά ή λεκτικά έχουν το δικαίωμα να πουν STOP.

Ξέρω πως η κοινωνία δεν αλλάζει με ένα δικό μου story. Αλλά αν έστω κι ένας άνθρωπος σκεφτεί λίγο πριν ξαναπροσβάλει, τότε άξιζε. Γιατί πίσω από μια ειρωνεία κρύβεται βία και η βία έχει συνέπειες.

Έχω κάνει 13 χρόνια ψυχοθεραπεία και έμαθα να μη με αγγίζουν τέτοια σχόλια. Αυτή τη δύναμη, όμως, τη χρησιμοποιώ για να δείχνω δρόμους:

Σε σένα που σε κοροϊδεύουν στο σχολείο.

Σε σένα που σε παρενοχλούν στη δουλειά.

Σε σένα που σε υποτιμά και σε μειώνει ο σύντροφός σου.

Υπάρχει κι άλλος δρόμος. Όχι μόνο της αδιαφορίας, αλλά και της αντίδρασης. Της φωνής. Του ξεμπροστιάσματος. Γιατί η σιωπή πολλές φορές συντηρεί την τοξικότητα.

Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Υπερασπίζομαι το δικαίωμα όλων μας να ζούμε σε μια αξιοπρεπή κοινωνία. Καλό βράδυ! Το θέμα θεωρείται λήξαν», έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου.

Το δεύτερο insta story της Αθηνάς Οικονομάκου | @athinao1konomakou - Instagram