Αυτό που πέτυχε η Δανάη Μπάρκα το κυνηγάνε ένα σωρό πολιτικοί

Xθες η Δαναή Μπάρκα ανακοίνωσε στο Instagram πως είναι έγκυος. Η φωτογραφική παρουσίαση της είδησης ήταν πραγματικά, πανέμορφη, με το σύντροφο της να της χαρίζει μια ζεστή αγκαλιά, με εμφανή την κοιλίτσα της μέλλουσας μαμάς. Το post μέσα σε δύο ώρες, είχε 50.000 likes στο Instagram και περίπου 24 ώρες μετά, έχει ξεπεράσει τις 120.000.

Και όλο αυτό δείχνει αυθόρμητο, αληθινό, ακόμα κι αν από πίσω δούλεψαν social media managers, social editors, υπεύθυνοι επικοινωνίας και δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος.

Την ίδια στιγμή, στα περισσότερα Instagram accounts των πολιτικών, από τους ονομαστούς της αντιπολίτευσης ως τους κυβερνητικούς, επικρατεί το cringe. Μια βεβιασμένη προσπάθεια να γίνουν ο θείος/η θεία που θα κάτσει με τη νεολαία, μια εμφανής αγαρμποσύνη στην προσπάθεια τους να μιλήσουν «τη γλώσσα της νεολαίας».

Ο μόνος που κάπως ξεφεύγει από αυτό το πανηγύρι της «αβολίασης» είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στα περισσότερα post του βγάζει μια προσέγγιση κάπως «εύθυμη».

Είναι εμφανές πως εμπιστεύεται τόσο τον εαυτό του ως πολιτική περσόνα και το έκάστοτε μήνυμα που προωθεί, που δεν τον νοιάζει ακόμα κι αν φανεί αμήχανος.

Κάποιο ερώτημα

Μπορούν οι πολιτικοί να πάρουν ιδέες από τους σελέμπριτι όπως η Δανάη Μπάρκα; Ενδεχομένως ναι, μπορούν και πρέπει να εμπιστευτούν περισσότερο τον αληθινό τους χαρακτήρα και τις ιδέες που πρεσβεύουν, να γίνουν πιο ακομπλεξάριστοι και να μην υποδύονται «ρόλους» στα social media.

Τι έχουν να χάσουν αναρωτιέμαι, σε μια εποχή που το μεγαλύτερο όνειδος για έναν επώνυμο είναι να του προσάψουν γενναίες δόσεις «κριντζιάς» στην επικοινωνία του. Φτου και μακριά μας.