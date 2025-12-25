Ξέσπασε η Ιουλία Καλλιμάνη on stage: Μαζί με τα λουλούδια της πέταξαν και νερό

Ένα ακόμη δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε σε ζωντανή εμφάνιση της Ιουλίας Καλλιμάνη, περίπου δύο μήνες μετά τη χυδαία μαντινάδα που είχε δεχτεί επί σκηνής και είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου της live στην Κρήτη, η τραγουδίστρια βρέθηκε ξανά σε αμήχανη θέση, όταν θαμώνας του νυχτερινού κέντρου άρχισε να της πετά συνεχόμενα λουλούδια.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν μαζί με τα λουλούδια εκτοξεύτηκε και νερό, με αποτέλεσμα να βραχεί στο πρόσωπο την ώρα που τραγουδούσε.

«Να σου πω, εσύ. Πετάς λουλούδια με νερό στο πρόσωπό μου», ακούγεται να λέει.

Η Ιουλία Καλλιμάνη σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα την ερμηνεία της, σκούπισε το πρόσωπό της και πλησίασε τον συγκεκριμένο πελάτη ζητώντας εξηγήσεις για την απρεπή συμπεριφορά.

Αφού του απηύθυνε ένα σύντομο, αιχμηρό σχόλιο, επέστρεψε στη σκηνή και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα, χωρίς να δώσει περαιτέρω έκταση στο συμβάν.