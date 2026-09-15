Ξέσπασε ο Βασίλης Ζούλιας: «Ο Μαζωνάκης ήταν κοντά στον πάτο – Σταματήστε να λοιδορείτε την οικογένεια»

Ξέσπασε ο Βασίλης Ζούλιας μέσα από βίντεο που ανέβασε σήμερα (15/9) στο προφίλ του στο Instagram για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ μίλησε και για τη δική του σκοτεινή περίοδο όταν έπιασε πάτο λόγω καταχρήσεων, αναφέροντας πως ο αγαπημένος τραγουδιστής δεν πρόλαβε να πιάσει πάτο.

«Ξύπνησα σήμερα και μπαίνοντας στο Instagram έπεσα σε αυτόν τον ορυμαγδό σχολίων, αρνητικών σχολίων και βρισίματος απέναντι στην οικογένεια του Γιώργου. Από όλους εσάς που δεν έχετε ιδέα περί τίνος πρόκειται… το να έχεις κάποιον άνθρωπο σαν τον Γιώργο σε μια οικογένεια.

Και μιλάω γιατί ξέρω… Ξέρω τι τράβηξε η δική μου μάνα που δεν μπορούσε να με σταματήσει με τίποτα. Και τότε που εγώ έκανα χρήση σχεδόν 35 χρόνια πριν, δεν υπήρχε εισαγγελική παραγγελία.

Έφυγα από το χέρι της μάνας μου και έπεσα στο κενό. Και αυτό δεν ήταν αρκετό. Δεν μπορούσε να με σταματήσει κανείς. Σταμάτησα μόνο όταν έπιασα αυτό τον ευλογημένο πάτο, τον οποίο δεν πρόλαβε ο Γιώργος. Ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε», είπε αρχικά ο Βασίλης Ζούλιας.

«Σταματήστε, σας παρακαλώ να λοιδορείτε αυτή την οικογένεια. Σεβαστείτε τον πόνο της γιατί δεν έχετε ιδέα.

Πρέπει να υπάρχει ένα 15-20% οικογενειών στην Ελλάδα που είναι τυχερές και ευλογημένες και δεν έχουν είτε στην οικογένεια είτε στον ευρύτερο κύκλο, κάποιον ναρκομανή ή αλκοολικό να υποφέρει. Όσοι έχουν, όμως, ξέρουν.

Και μιλάω μόνο επειδή έχω προσωπική εμπειρία και ο μόνος λόγος που βγαίνω ανά καιρούς και τα λέω είναι γιατί προσωπικά έχω λάβει ένα τεράστιο δώρο από τη ζωή, αυτό το δώρο της ανάρρωσής μου», πρόσθεσε ο ίδιος.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω ο Βασίλης Ζούλιας θυμήθηκε το ραντεβού που είχε δώσει κάποτε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και εκείνος τον έστησε, ενώ απευθυνόμενος στους χρήστες των social media που κάνουν επίθεση ή μιλούν αρνητικά για την οικογένεια του τρταγουδιστή, τους ζήτησε να βγάλουν τον «σκασμό», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Πριν πολλά χρόνια είχα ένα ραντεβού με τον Γιώργο να τον πάω κάπου. Με έστησε, δεν ήρθε ποτέ. Ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε. Έγιναν τραγικά τραγικότατα λάθη. Μπορεί να ήταν μαζί μας, μπορεί να προλάβαινε. Δεν πρόλαβε.

Σταματήστε λοιπόν, όσοι δεν ξέρετε να λοιδορείτε με τέτοιο αισχρό τρόπο την οικογένειά του, κυρίως τώρα που πονάει περισσότερο. Ξέρετε τι είναι μια οικογένεια να πονάει επί 30 χρόνια;

Γιατί η δική μου οικογένεια πονούσε επί 15 χρόνια που ήταν η δική μου χρήση. Σταματήστε. Σκάστε. Βγάλτε το σκασμό και ακούστε αυτούς που ξέρουν.

Ξερόλας δεν είμαι. Δύο πράγματα ξέρω στη ζωή και μπορώ να μιλήσω. Ένα είναι για τη μόδα και το άλλο είναι για την ασθένεια του εθισμού από την οποία πάσχει πάρα πάρα πολύς κόσμος.

Μέσα στη σόουμπιζ επίσης και έξω από τη σόουμπιζ. Σταματήστε. Σταματήστε…», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Ζούλιας.