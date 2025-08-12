Ξέσπασε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μετά από παράσταση στα Χανιά: Ο λόγος του εκνευρισμού

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης βρέθηκε στα Χανιά το βράδυ της Δευτέρας (11/8), στο πλαίσιο της περιοδείας της παράστασης «Ο θάνατος του εμποράκου», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, μια ομάδα ατόμων που βρισκόταν έξω από το Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου προκάλεσε αναστάτωση, καθώς φώναζαν και οι φωνές τους ήταν αποπροσανατολιστικές τόσο για τον θίασο όσο και για το κοινό.

Στο τέλος της παράστασης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο περιστατικό και δήλωσε:

«Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω.

Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν. Ντροπή τους! Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται.

Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας ολόκληρος θίασος με αυτό που συνέβαινε απέξω. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε.

Να είστε καλά! Ευχαριστούμε που είδατε, αυτό που είδατε».