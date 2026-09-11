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Ξέσπασε σε δάκρυα η Μαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της πήγε στο προνήπιο - «Εγώ ήμουν ψύχραιμη και ξαφνικά...»

Το Instagram story της Μαίρης Συνατσάκη με αφορμή την πρώτη ημέρα της κόρης της στο σχολείο. Συγκινήθηκε η influencer.

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Μαίρη Συνατσάκη
Μαίρη Συνατσάκη | Mairiboo@Instagram
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Μια προσωπική της στιγμή ανήρτησε σε βίντεο η Μαίρη Συνατσάκη, η οποία ξέσπασε σε δάκρυα καθώς η κόρη της Ολίβια, πήγε πρώτη μέρα - και πρώτη φορά - στο προνήπιο.

Η influencer, ανήρτησε ένα Instagram story, στο οποίο δακρυσμένη, δήλωσε: «Εγώ ήμουν ψύχραιμη, ψύχραιμη, ψύχραιμη! Και ξαφνικά δεν ήμουν. Την είδα εκεί στα σκαλάκια στο προνήπιο και μου φάνηκε... ότι μεγάλωσε. 

Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και στους γονείς», δήλωσε κρατώντας ένα χαρτομάντηλο για να σκουπίζει τα δάκρυα από τη συγκίνηση. 

συνατσάκη
mairiboo@Instagram

 

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